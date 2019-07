Mueren dos montañistas argentinos en nevado de Perú

Dos montañistas argentinos murieron cuando escalaban un nevado remoto en los Andes centrales de Perú, informó el lunes la policía.

El mayor Gilmer Torres, jefe del departamento de Salvataje de Alta Montaña, dijo a la prensa que las víctimas fallecieron luego que una pared de hielo del lejano nevado Caraz, que trepaban los argentinos, se desprendió la tarde del viernes.

El glaciar tiene 6.025 metros de altitud y está ubicado en la cadena de nevados conocida como Cordillera Blanca, que forma parte de los Andes peruanos.

Tras una larga y extenuante caminata, los cuerpos de Ian Schwer (30) y Juan Pablo Cano (23) llegaron a la ciudad de Huaraz --la más importante y cercana a los nevados-- donde fueron internados en la morgue principal. “Es un trabajo fuerte porque el terreno es casi inaccesible; los turistas han entrado a un lugar donde no se acostumbra escalar el hielo”, dijo el mayor Torres.

Seis rescatistas salieron el fin de semana en búsqueda de los argentinos tras ser alertados de la desaparición de los montañistas por funcionarios del Parque Nacional Huascarán.

El sindicato local de guías de montaña ha demandado desde hace un año que Perú debería poseer un helicóptero para rescatar en menos tiempo a los montañistas que se accidentan en los diversos nevados de la Cordillera Blanca. A inicios de año, tres españoles y un guía peruano murieron en una avalancha en un nevado cercano. En la temporada alta, que transcurre entre mayo y septiembre, llegan en promedio unos 8.000 montañistas de todo el mundo.

