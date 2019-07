Investigan a 62 empleados de la Patrulla Fronteriza

Sesenta y dos empleados de la Patrulla Fronteriza y ocho extrabajadores están siendo investigados tras conocerse que se burlaban de legisladores y de los inmigrantes en un grupo secreto en Facebook, afirmaron el lunes funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

A la mayoría de ellos se les investiga por publicaciones que surgieron en un grupo llamado “Soy 10-15", donde en algunos mensajes se cuestionó la autenticidad de las fotografías de un padre salvadoreño y su hija ahogados a orillas del río Bravo, y se mostraron imágenes editadas de la representante Alexandria Ocasio-Cortez que la mostraban haciéndole un acto sexual al presidente Donald Trump.

Se hicieron publicaciones en al menos otro grupo cerrado que también es objeto de una pesquisa.

“Los mensajes publicados en una página privada que sean discriminatorios o de hostigamiento no están protegidos y violan los estándares de conducta”, señaló Matthew Klein, comisionado adjunto de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP (siglas en inglés de la agencia).

Klein dijo que la CBP refirió el caso a la agencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional, que declinó investigar y devolvió el caso a Aduanas y Protección Fronteriza. Dijo que ahora están enfocados en encontrar hechos e identificarían conductas delictivas si hubiera alguna, pero no se considera una pesquisa penal.

El posible castigo depende de la gravedad de la falta, de si el empleado ya tiene antecedentes de acciones inapropiadas y de si éstas están vinculadas con su empleo. Un agente podría tener que aceptar asesoría psicológica, o recibir desde una reprimenda por escrito a ser suspendido, degradado o despedido.

La agencia de noticias ProPublica fue la primera en publicar detalles del grupo en Facebook, que cuenta con 9.500 miembros, justo mientras Ocasio-Cortez y otros demócratas se dirigían a la frontera para recorrer instalaciones donde hay migrantes detenidos.

Algunas eran imágenes explícitas y editadas de Ocasio-Cortez, incluyendo una en la que un sonriente Trump jalaba la cabeza de ella hacia su entrepierna, según capturas de pantalla obtenidas por ProPublica. En otros comentarios se les dice “rameras” a Ocasio-Cortez y a la también representante demócrata Veronica Escobar, y uno de los miembros alentó a los agentes a arrojarles un “burrito a estas arpías”.

Al mencionarse una historia noticiosa de un migrante guatemalteco de 16 años que falleció cuando era custodiado por la Patrulla Fronteriza en mayo, un miembro comentó: “Si se muere, se muere”. Otro integrante publicó un GIF del personaje Elmo de “Plaza Sésamo” con la cita “Bah”.

Las publicaciones amenazan con opacar la imagen de la Patrulla Fronteriza en una de las épocas más complicadas en sus 95 años de historia. Su directora Carla Provost dijo que eran inaceptables.

