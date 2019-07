México emplazó a siete brigadas de bomberos y un helicóptero militar para combatir un incendio en la reserva natural Sian Ka’an de la península de Yucatán.

El fuego ya ha consumido 600 hectáreas (1.500 acres) de arbustos y otras plantas, dijo Adrián Martínez, coordinador de protección civil en el estado de Quintana Roo.

El incendio comenzó en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, señaló. Se planea que el Tren Maya que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene programado construir haga una parada en Carrillo Puerto, ubicado entre el centro turístico de Tulum en el norte del estado y el de Bacalar, cerca de la frontera con Belice.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas publicó fotografías en internet de humo que salía de los manglares.

