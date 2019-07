Piden negar libertad bajo fianza a líder de La Luz del Mundo

Los fiscales le pidieron a un juez que mantenga detenido a Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia mexicana La Luz del Mundo, sin derecho a fianza por cargos de abuso sexual de menores y tráfico humano.

García está detenido con una fianza de 50 millones de dólares, que se cree es la más elevada jamás impuesta en el condado Los Ángeles. Se ha declarado inocente.

García y otras dos acusadas se presentaron el lunes en la Corte Superior de Los Ángeles para una audiencia de revisión de fianza. Agentes policiales testificaron que en los dispositivos electrónicos de García se hallaron imágenes y videos sexuales.

Uno de ellos testificó que se han recaudado 5 millones de dólares para la defensa de García. Usualmente los demandados pueden depositar el 10% de su fianza para ser liberados.

Los abogados defensores dicen que no hay riesgo de que García se dé a la fuga y quieren que se le reduzca su fianza.

Se prevé que el juez emita un fallo el martes.

