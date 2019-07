Bukele pide a EEUU un trato especial para El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró el lunes que el país está trabajando para reducir la migración irregular y combatir la delincuencia y el narcotráfico, y consideró que amerita un trato distinto al resto de las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica.

“Nosotros hemos hecho el llamado varias veces al gobierno de Estados Unidos y lo hacemos aquí de nuevo, de que no se nos meta en la buchaca (bolsa de mesa de billar) del Triángulo Norte”, dijo Bukele en una conferencia de prensa en la Casa Presidencial. El Triángulo Norte está formado por Honduras, Guatemala y El Salvador.

El mandatario salvadoreño dijo que considera que Centroamérica debería ser un solo país, pero los gobiernos de Honduras y Guatemala “no han sido ejemplo, por decirlo así, y a veces se castiga a una región por actuaciones de gobiernos en los cuales no tenemos ninguna incidencia”, agregó poniendo como ejemplo la lucha contra la droga.

Bukele dijo que a veces se juzga a los tres países en conjunto y “creo que es un poco injusto. Yo creo que aquí en El Salvador se combate la delincuencia directamente, combatimos el narcotráfico directamente”.

Según Bukele, El Salvador incauta el 75% de la droga que pasa por su territorio y aguas territoriales, mientras que Honduras solo el 2 o 3%. “Ellos bajan nuestro promedio, entonces dicen el Triángulo Norte está incautando el 30% de la droga, pero no es así", afirmó.

En el caso de la migración forzada, aseguró que, según estadísticas que le proporcionó el gobierno de Estados Unidos, las caravas de migrantes están formadas en un 40% por hondureños, otro 40% por guatemaltecos, un 8 o 9% migrantes de otros países y solo un 11% de salvadoreños.

“Está claro, que si bien el tema de la migración es un tema gravísimo (y) ha habido tragedias, la gran mayoría de migraciones no están siendo generadas por El Salvador, sino por Honduras y Guatemala”, dijo Bukele añadiendo que por eso cree que El Salvador “amerita un trato distinto”.

Bukele anunció que están haciendo gestiones y que en los próximos días sostendrá una reunión de alto nivel para abogar por los migrantes salvadoreños, tanto los detenidos en la frontera, como los que tratan de cruzar a diario a los Estados Unidos y los que ya están en ese país.

“Definitivamente es un drama humano y nosotros debemos de acompañarlos a pesar de que estamos haciendo lo posible para disuadir y reducir la migración forzada”, dijo Bukele, que afirmó que en los próximos días lanzarán varios programas generar mejores condiciones de vida y evitar las salidas del país.

La canciller, Alexandra Hill Tinoco, está en Washington junto a la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, para reunirse con miembros del gobierno estadounidense y “están también abogado por la extensión del TPS”, el Estatus de Protección Temporal que afecta a casi 200.000 salvadoreños y a sus hijos nacidos en ese país, apuntó Bukele.

