Repudian en Miami a candidato demócrata por usar una frase del "Che" Guevara

Políticos de ambos partidos rechazaron este jueves que Bill de Blasio, uno de los candidatos demócratas a la presidencia 2020, utilizara en una protesta de trabajadores en Miami a una frase de un "asesino", el guerrillero cubano-argentino Ernesto "Che" Guevara.

"Hasta la victoria siempre", dijo el también alcalde de Nueva York en español durante una protestas de trabajadores del Aeropuerto Internacional de Miami, a la que llegaron varios de los candidatos que participaron este miércoles en el primer debate demócrata, que celebra esta noche su segunda jornada.

Ante el caudal de reproches en pocos minutos por las redes sociales, el demócrata se disculpó a través de su cuenta de Twitter.

"No sabía que la frase que usé en Miami hoy estaba asociada con el Che Guevara y no pretendía ofender a nadie que la haya escuchado de esa manera. Ciertamente me disculpo por no entender esa historia", manifestó.

Agregó que solo lo dijo de forma "literal" a los trabajadores del aeropuerto, "que creía que iban a salir victoriosos en su huelga".

"Hasta la victoria siempre" es la frase que acuñó el "Che" cuando se despidió de Cuba en 1965 mediante una carta que le dejó a Fidel Castro y que éste leyó en público ante miles de personas en la Plaza de la Revolución, en La Habana.

"Es inaceptable citar a un asesino como el Che Guevara, especialmente en Miami, donde tantas personas han sufrido por sus actos", expresó la congresista demócrata Donna Shalala en su cuenta de Twitter.

De Blasio se sumó este jueves a otros candidatos que apoyaron hoy en el aeropuerto una protesta de trabajadores de la empresa Eulen America, contratista de las aerolíneas Delta y American Airlines, por las malas condiciones de los vehículos que utilizan y falta de personal, entre otros problemas.

Shalala agregó que los trabajadores de esa terminal que protestan por mejores condiciones "merecen todo el apoyo, pero sus esfuerzos jamás deben ser vinculados a un asesino".

Por su parte, el senador republicano cubano-estadounidense Marco Rubio condenó también a De Blasio en su cuenta de Twitter y señaló con ironía: "?cómo se atreve alguien a llamarlo a él socialista o a cualquier candidato demócrata?".

En la campaña a la Presidencia 2020 el Partido Republicano ha asociado a los demócratas con el socialismo, entre ellos el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, esta semana cuando presentó en Miami la coalición "Latinos por Trump".

"Estados Unidos nunca va a ser un país socialista", aseguró Pence a los latinos en Florida, donde viven miles de exiliados de Cuba y Venezuela, tras criticar las políticas expresadas por los candidatos demócratas presentes en Miami para el debate.

"Es completamente inaceptable, cómo puede alguien querer ser el líder del mundo libre y citar a un guerrillero asesino, nada más que en Miami, una comunidad llena de sus víctimas", criticó por su parte la senadora estatal Annette Taddeo.

"El alcalde Bill De Blasio no habla por los floridanos ni por el Partido Demócrata de Florida y sería prudente disculparse", manifestó por su parte Terry Rizzo, presidenta del Partido Demócrata de Florida.