Cervecera que hace Corona vende unidad australiana por deuda

AB Inbev _la cervecera más grande del mundo y que posee marcas emblemáticas como Corona y Budweiser_ informó el viernes que venderá su unidad en Australia para reducir deuda, después de que tomó la decisión de no ofrecer acciones en las bolsas de Asia.

La compañía venderá Carlton & United Breweries por 16.000 millones de dólares australianos (11.300 millones de dólares) a su rival japonés Grupo Asahi.

AB Inbev, que tiene su sede en Bélgica, dijo que utilizará casi todo el dinero de la venta para pagar deuda. La compañía acumuló aproximadamente 100.000 millones de dólares en deudas después de hacer varias adquisiciones, entre ellas la compra de Anheuser-Busch en 2008 y su siguiente rival más cercano, SABMiller en 2015.

El acuerdo de SABMiller, con un valor de unos 107.000 millones de dólares en aquella época, le dio un mayor alcance a la compañía en mercados de crecimiento rápido como Asia y África, en momentos en que los clientes estaban cambiando a marcas más pequeñas, como las de cerveceras artesanales.

Esa adquisición le dio casi una tercera parte del mercado global de cerveza y puso a las marcas establecidas que antes eran sus rivales bajo el mismo techo, como es el caso de las emblemáticas Budweiser y Miller.

AB Inbev ha intentado eliminar algunas marcas para reducir su carga de deuda y planeaba ofrecer acciones en la Bolsa de Valores de Hong Kong para apuntalar sus finanzas, pero este mes anunció que ya no ofrecería esas acciones por condiciones difíciles de mercado.

