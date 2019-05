Trump niega haber ordenado alejar barco nombrado McCain

El presidente Donald Trump aseguró el jueves que no tuvo nada que ver con una orden a la Marina de Estados Unidos para que mantuviera fuera de la vista un buque destructor con el nombre del difunto senador John McCain durante la visita del mandatario norteamericano a Japón días atrás.

Trump se enfrentó públicamente con McCain durante años. El presidente incluso continuó criticándolo después de que el senador republicano por Arizona muriera el año pasado.

Tres funcionarios estadounidenses que hablaron el miércoles con la AP bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir correspondencia privada dijeron que la Casa Blanca quiso que la Marina estadounidense alejara el destructor John McCain de la vista de Trump durante la visita del presidente a Japón.

Trump dijo a los periodistas el jueves, al salir de la Casa Blanca: "no estuve involucrado" en el asunto. Trump agregó: "Alguien lo hizo porque creyó que no me caía bien", pero él aseguró que "nunca haría algo así", pese a que "no era un admirador" del senador.

Como primero reportó el miércoles el diario The Wall Street Journal, un funcionario del comando Indo-Pacífico escribió un correo electrónico a funcionarios de la Marina y la Fuerza Aérea sobre la llegada a Trump a Japón en el fin de semana del Día de los Caídos en Guerras.

El mensaje incluía instrucciones para las zonas de aterrizaje de helicópteros apropiadas y preparativos para el USS Wasp, el barco en el que iba a hablar el dirigente.

El funcionario dio entonces una tercera instrucción: "El USS John McCain tiene que estar fuera de la vista", según el email, que fue obtenido por el periódico y cuya existencia fue confirmada a The Associated Press.

Según el diario, antes de la llegada de Trump se colocó una lona sobre el nombre del barco y los marinos recibieron la orden de retirar todos los artículos de la embarcación que llevaran su nombre.

Preguntados por si la lona trató de impedir que Trump viese el barco, los funcionarios que hablaron con la AP dijeron que se colocó para labores de mantenimiento y se retiró para la visita.

Joe Buccino, vocero del secretario de Defensa interino Patrick Shanahan, dijo que el secretario "no estaba al tanto de la directiva de mover el USS John S McCain, ni estaba al tanto de la preocupación que propició la directiva".