Detienen a expelotero Miguel Tejada por cheques sin fondos

El dominicano Miguel Tejada, exbeisbolista de Grandes Ligas, fue detenido momentáneamente debido a dos demandas en su contra por haber realizado pagos con cheques sin fondos por unos 29.000 dólares.









El extorpedero de 44 años fue arrestado la noche de lunes ante su negativa a presentarse a los citatorios del tribunal que lleva una de las dos demandas por fraude, explicó a los periodistas Henry Soto, abogado que presentó una de las denuncias.

"Hemos tratado de ser tolerantes", aseguró Soto. El abogado agregó que Tejada, a base de pretextos, retrasó de forma constante el pago y tampoco se había presentado de manera voluntaria ante el tribunal, por lo que un juez lo declaró en rebeldía y emitió la orden de conducencia para que acudiera a la audiencia.

Soto detalló que Tejada le pagó por sus servicios con un cheque sin fondos por 900.000 pesos (unos 18.000 dólares). Se abstuvo de precisar el concepto del pago.

Tras pasar la noche detenido, el exdeportista fue puesto libertad. El tribunal le ordenó el pago de la deuda y una indemnización de otros 300.000 (6.000 dólares) a favor de Soto.

"Lo que me querían hacer era una estafa", afirmó Tejada al salir del tribunal, en referencia a la demanda penal por fraude. No ofreció mayores detalles.

Teófilo Peguero, abogado del exbeisbolista, explicó a los periodistas que su cliente fue descargado de la querella por fraude porque se trata de una deuda de carácter civil y no penal.

De forma paralela a la denuncia de Soto, otro tribunal también debatió el martes una acusación similar en contra de Tejada.

Una agencia de cambio y remesadora acusó al expelotero por haberle emitido un cheque sin fondos por 550.000 pesos (unos 11.000 dólares).

Carlos Pla, propietario de la agencia de cambio, dijo a los periodistas afuera del tribunal que Tejada se comprometió el martes a saldar la deuda en un periodo de 15 días. Debido a esa demanda, el tribunal prohibió a Tejada salir del país.

Tejada, apodado "la Guagua" (autobús) por su capacidad para remolcar carreras, estuvo activo 16 temporadas en las Grandes Ligas como tercera base y paracorto tras debutar con los Atléticos de Oakland en 1997.

En 2002 Tejada fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Liga Americana y tres años más tarde, cuando militaba con los Orioles en 2005, fue declarado Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas.

El expelotero se declaró culpable en 2009 por emitir en 2005 falso testimonio ante la comisión del Congreso estadounidense que investigaba el uso de esteroides por parte de otro beisbolista.

