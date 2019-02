Presidente mexicano: Que condena al Chapo “sirva de lección”

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que la condena a Joaquín “El Chapo” Guzmán debe ser una lección para los jóvenes de que el dinero no hace a la felicidad y dejó la puerta abierta a una consulta popular sobre eventuales procesos a exmandatarios mencionados en el juicio contra el capo.

“Que sirva de enseñanza, que sirva de lección para que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, no es lo material, no es el lujo barato, no es la fama. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina.

Al ser interrogado sobre las acusaciones contra miembros de gobiernos anteriores vertidas durante el juicio a Guzmán, López Obrador planteó una posible consulta popular sobre enjuiciar o no a exmandatarios “si existen elementos suficientes” contra ellos. “Y si la gente dice vamos, vamos”, indicó.

“No apostemos a lo que se hizo durante mucho tiempo, a estar castigando a 'chivos expiatorios' mientras se saqueaba al país”, señaló.

“Si queremos abrir los expedientes que empecemos por los de arriba y que lo decidamos entre todos. Para ser más claro, si queremos es una consulta para enjuiciar, si existen elementos, desde Carlos Salinas (1988-1994) hasta Enrique Peña Nieto (2012-2018), pasando por (Ernesto) Zedillo (1994-200), (Vicente) Fox (2000-2006) y (Felipe) Calderón (2006-2012)”.

López Obrador ya había adelantado que su gobierno no se iba a dedicar a capturar capos como hicieron sus predecesores sino que su estrategia de pacificación se enfocaría en la prevención.

De ahí que aprovechó el tema de “El Chapo” para pedir a quienes optan por las drogas y el crimen organizado que “recapaciten y piensen que es un don muy preciado la libertad y que no se debe de afectar a otros”.

“Sobre eso va a versar la campaña dirigida a los jóvenes para enfrentar el problema en el aumento del consumo de drogas”, adelantó.

El ex titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ahora coordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Senado, felicitó a Estados Unidos y a sus autoridades judiciales por el procesamiento de Guzmán, pero lamentó que no hubiera ningún tipo de mención al gobierno mexicano que lo capturó.

“Vi la felicitación que se dan entre ellos”, afirmó, pero “faltó el factor más importante que es el reconocimiento al gobierno de México que lo detuvimos en dos ocasiones” en 2014 y 2016.

“No fue fácil”, añadió quien fue el número dos del criticado ex presidente Peña Nieto.

Osorio Chong se jactó de detener no solo a “El Chapo” sino a muchos colaboradores y minimizó las acusaciones de corrupción lanzadas durante el juicio al líder del cártel de Sinaloa, donde se dijo que el ex presidente recibió sobornos de la organización criminal.

“Tenía que lastimar a quien lo detuvo y no una sino dos veces”, sostuvo. Si hay “imputación que tenga respaldo suficiente hay que darle seguimiento” pero aseguró: “estamos convencidos del trabajo limpio, coherente”.