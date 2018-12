Guatemalteco que falleció tras montarse en atracción de Universal no podía leer señales de advertencia en inglés

José Calderón Arana decidió descansar un momento en un banco y dejar que su familia se fuera a otra atracción sin él.

A tres semanas de cumplir 39 años, el guatemalteco no se sentía bien después de que se bajó del paseo de King Kong en Universal’s Islands of Adventure. Su esposa sospechaba que era por la comida rápida que habían estado comiendo durante sus vacaciones. Tal vez solo necesitaba un descanso.

Sin embargo, cuando ella y su hijo de 8 años regresaron, unos minutos más tarde, el hombre yacía en el suelo, rodeado de personal de Universal Orlando.

Calderón Arana, quien dirigía una granja corporativa de pimientos a gran escala en Guatemala -vendía a compradores de los Estados Unidos- fue trasladado al Dr. Phillips Hospital, donde fue declarado muerto luego de sufrir un ataque cardíaco masivo.

Ese es el relato de lo que ocurrió el 10 de diciembre de 2016, según los abogados de la familia Calderón, quienes presentaron una demanda por muerte injusta contra el parque temático en el Tribunal del Circuito de Orange.

La demanda busca más de $15,000 en daños.

El certificado de defunción, proporcionado por los abogados, enumeró la causa de la muerte como un ataque cardíaco, enfermedad coronaria de múltiples vasos y un shock cardiogénico, una afección causada con mayor frecuencia por un ataque cardíaco grave cuando el corazón de repente no puede bombear suficiente sangre para el cuerpo, según lo describe la Clínica Mayo.

El portavoz de Universal, Tom Schroder, dijo que la compañía no haría comentarios sobre los litigios pendientes.

Skull Island solo había estado abierta unos cinco meses al momento de la muerte de Calderón Arana en 2016.

En la atracción, los pasajeros usan gafas 3-D y viajan en un camión en una expedición donde esquivan murciélagos, criaturas que vuelan y dinosaurios hasta que pasan a enfrentar al mismo Kong.

No es una montaña rusa, pero tiene efectos inmersivos emocionantes, como el momento en que los pasajeros de la atracción son atacados con aire mientras los dinosaurios rugen.

Orlando Sentinel Letreros de Advertencia en Universal Letreros de Advertencia en Universal (Orlando Sentinel)

En la entrada del paseo, durante la fila y justo antes que los pasajeros se monten en la atracción hay varias señales de advertencia en inglés.

“Este es un aviso de seguridad”, se reproduce una advertencia de audio grabada en inglés, que advierte que las personas con problemas cardíacos deben estar entre las personas que deben evitar montarse en el paseo. “Los pasajeros deben esperar movimientos repentinos y extremos”.

Calderón Arana, quien solo hablaba español, no estaba al tanto de los peligros que representaba montarse en la atracción, según sus abogados.

Tenía una afección cardíaca previa (sus abogados no pudieron proporcionar más detalles sobre su historial médico), aunque su cardiólogo lo había autorizado para viajar e irse de vacaciones, dijeron.

“El problema se centró en torno a si se le hubiera dado la oportunidad de evaluar completamente su riesgo: no había señales de ningún tipo de advertencia de los peligros potenciales en un idioma en el que él se sintiera cómodo de entender”, dijo Lou Pendas, propietario del bufete de abogados que representa al familia.

“Él ve a los niños entrando allí; Ve a personas mayores entrando allí. Él piensa, 'OK, puedo manejar esto'”.

Pendas dijo que los parques temáticos deberían poner advertencias en francés y español, así como en inglés, todos los principales idiomas internacionales.

En Florida Atlantic University, Peter Ricci no está de acuerdo.

“El problema aquí es de frugalidad y pragmatismo a largo plazo”, dijo Ricci, director del programa de Gestión de Hospitalidad y Turismo de la universidad, en un correo electrónico.

“Es completamente racional y práctico esperar que los parques temáticos tengan instrucciones, directrices e información de seguridad en cada idioma que uno de sus invitados pueda usar, pero sería muy poco práctico cuando se trata de costos”.

Universal también usa símbolos en las señales de advertencia que ayudan a transmitir mensajes a los invitados internacionales cuando no saben inglés, dijo Bill Zanetti, un estudiante de doctorado que imparte cursos de diseño y gestión de parques temáticos en el Rosen College of Hospitality Management de la University of Central Florida.

Pero en SeaWorld Orlando, el nuevo paseo de Infinity Falls reproduce anuncios de audio y advertencias tanto en español como en portugués, dijo la portavoz Lori Cherry, agregando que fue la primera vez que el parque de Orlando lo hizo en otro idioma.

Pendas es desdeñoso con respecto a cualquier costo potencial para Universal, el cual dice, sería mínimo, ya que señala el número de visitantes internacionales que llegan al parque temático es mayor.

Visit Orlando contabilizó alrededor de 882,000 personas en 2017 procedentes de México, Argentina y Colombia, los tres países de habla hispana con más turistas que vienen a Orlando.

Pendas dijo que está ansioso por obtener más respuestas sobre lo que sucedió ese día a través del proceso de descubrimiento con la demanda de su firma.

El hijo de Calderón Arana vio a su padre tirado en el suelo, dijo Pendas. Su esposa perdió a su marido.

“No sé cómo se moverán más allá de esto”, dijo Pendas.