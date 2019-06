Foto de migrante y su hija muertos causa indignación mundial

Desde el Vaticano hasta el Congreso de Estados Unidos y los candidatos a la Casa Blanca, llovieron las expresiones de angustia, empatía e indignación por las fotografías de un migrante salvadoreño y su hijita que murieron ahogados mientras intentaban cruzar el río Bravo desde México para entrar a Estados Unidos de manera ilegal.

Las fotografías muestran los cuerpos de un hombre y una niña de poco menos de 2 años flotando boca abajo cerca de la orilla del río. El brazo de ella está alrededor del cuello de él, un indicio de que se aferró a su padre en sus últimos momentos. Las fotografías publicadas por el periódico mexicano La Jornada fueron distribuidas a nivel mundial por The Associated Press.

Óscar Alberto Martínez Ramírez y su hija Valeria huían de El Salvador, una nación azotada por la violencia. La madre, Tania Vanessa Ávalos, estaba del lado mexicano del río y sobrevivió.

A continuación, algunas de las reacciones:

EL VATICANO

El papa Francisco vio las fotografías y se sintió “profundamente entristecido”, informó un vocero del Vaticano.

“Inmensa tristeza”, fue lo que sintió el Santo Padre al ver “la imagen del padre y de su hijita que se ahogaron el río Grande cuando trataban de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos”, dijo el vocero interino Alessandro Gisotti en un comunicado.

“El papa está profundamente entristecido por su muerte, reza por ellos y por todos los migrantes que perdieron la vida tratando de escapar de la guerra y la miseria”, añadió.

Francisco ha expresado frecuentemente su apoyo a los esfuerzos de México para ayudar a los migrantes, así como ha criticado a Estados Unidos por bloquearlos en la frontera. Durante una visita a la frontera en 2016, criticó al entonces candidato presidencial Donald Trump e insinuó que quien quisiera erigir un muro en la frontera “no es cristiano”.

En abril, el sumo pontífice donó 500.000 dólares para ayudar a los migrantes en México, ofreciendo asistencia a proyectos locales que dan comida y alojamiento a los migrantes.

TRUMP

El presidente Donald Trump dijo que lo alteraron las imágenes, pero que las muertes se pudieron haber prevenido y reprendió a los demócratas por no aprobar la ley que él afirma que habría desalentado a las personas de hacer la peligrosa travesía.

“Si tuviéramos las leyes correctas, que los demócratas no nos permiten tener, esas personas no estarían llegando. No lo intentarían”, dijo el presidente. “Pueden cambiarlo muy fácil para que las personas no vengan y las personas no morirán”.

CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS

Los líderes demócratas en el Congreso dijeron que esperaban que las fotografías despertaran la conciencia del gobierno de Trump y presionaran al presidente para que suavice sus intentos de complicar a la gente a entrar en Estados Unidos. Un republicano dijo que las fotografías podrían hacer que el Congreso abordara la crisis en la frontera.

“No representa lo que somos como país. Tenemos obligaciones con la humanidad que se ignoran por completo”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a The Associated Press durante una entrevista. “Es una manifestación de comportamiento que está afuera del círculo del comportamiento humano civilizado”.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, insinuó que Martínez y su hija quizás no hubieran muerto si Trump hubiera aceptado las propuestas demócratas para ayudar a los migrantes que huyen de países centroamericanos a entrar a Estados Unidos como refugiados.

“¿Cómo puede el presidente Trump ver esta foto y no comprender que estos son seres humanos huyendo de la violencia y persecución, dispuestos a arriesgarse en un peligroso y, a veces, inútil viaje en busca de una mejor vida?”, dijo Schumer en el pleno del Senado.

“Si nuestros puertos de entrada tuvieran personal suficiente, tuviéramos suficientes jueces para procesar asilos y nuestras leyes de asilo se respetaran, probablemente no habrían fallecido”, agregó.

El senador republicano Ron Johnson, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, abrió una audiencia el miércoles diciendo que la foto debería motivar al Congreso a actuar.

“No quiero ver otra fotografía así de la frontera de Estados Unidos”, dijo Johnson.

“Espero que esa única imagen impulse a este Congreso, a este Senado, a esta comisión, a hacer algo”, dijo Johnson. “Ya es el momento. Y esa foto que todos los estadounidenses vieron al despertar esta mañana, otra vez debería usarse para catalizar ese tipo de acción”.

Los líderes congresuales hablaron mientras las fotografías se divulgaban por internet y se usaban incluso por los medios de comunicación, que suelen resistirse a publicar fotografías de cadáveres.

De inmediato captaron la atención de un Congreso que intentaba aprobar miles de millones de dólares para ayuda humanitaria para los migrantes que pasan a través de la frontera sur de Estados Unidos.

Al preguntarle si las fotografías podrían modificar el debate inmigratorio, Pelosi respondió: “Eso esperaría, pero hemos tenido demasiado desafíos a la conciencia que no lo han hecho. Pero esperemos que esta incline la balanza”.

UNICEF

La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, dijo que “la triste foto... es un duro recordatorio de los riesgos a los que se enfrentan los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos”.

“Es una fuerte imagen que debería llegarnos a todos hasta lo más profundo”, agregó.

Fore expresó su profunda preocupación por el bienestar de los niños migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, y dijo que algunos son albergados en instalaciones “grotescas”. Agregó que es difícil comprender esto de Estados Unidos que “tiene una historia tan valiosa como defensor de los niños necesitados de todo el mundo”.

CANDIDATOS DEMÓCRATAS

La fotografía también incitó a los demócratas aspirantes a la presidencia a criticar la política migratoria de Estados Unidos.