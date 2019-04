EEUU: Hombre e hija mueren en aparente 'asesinato-suicidio' afuera de casino

Un doctor y su hija murieron luego de un aparente asesinato-suicidio en los terrenos del Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida.

La muerte de Andrew Fogel, de 56 años, radiólogo, y Rebecca Fogel, de 22 años, ambos del condado de Palm Beach, fueron descubiertas la tarde del 26 de marzo, dijo el portavoz de la Tribu Seminole, Gary Bitner.

“Sobre la base de la evidencia recopilada como parte de una investigación en curso y los resultados de las pruebas de toxicología pendientes, los hallazgos preliminares apuntan a un asesinato-suicidio", dijo Bitner en un comunicado.

La policía descubrió que un vehículo propiedad de Andrew Fogel llegó al complejo minutos antes de que se encontraran los cuerpos, dijo Bitner.

El vehículo estaba estacionado en el octavo piso del estacionamiento de Winners Way. La policía de Seminole no ha dicho cómo murieron el padre y la hija, y no ha divulgado información adicional sobre su caso.

Andrew Fogel era un radiólogo que trabajaba en Lower Keys Medical Center en Key West y tenía licencia para practicar medicina en Florida y Michigan, según muestran los registros estatales.

Vivía en Wellington, según un obituario en línea publicado por Palms West Funeral Home and Crematory.

Andrew Fogel era un tutor legal de Rebecca, quien tenía parálisis cerebral y usaba una silla de ruedas, dijo Joel Weissman, un abogado que lo representó. Ocho días después de las muertes, Weissman dijo que sigue desconcertado por ellas.

“No estoy completamente consciente de por qué sucedió esto", dijo Weissman.

"No había ninguna indicación de que él estuviera tan deprimido como para matarse a él mismo y a su hija. No había indicios de que estuviera siquiera contemplando ese pensamiento. No puedo poner una razón por la que en este momento”.

Los sobrevivientes de los Fogels esperan obtener más información pronto, dijo Weissman.

“Nadie parece saber [lo que sucedió] porque la policía tribal no tiene que divulgar información tan rápido como los departamentos de la policía pública publican sus informes", dijo Weissman.

“No he visto el informe de la policía tribal. Su viuda [Rebecca Skaggs Fogel] no tiene información específica. No tenemos información específica sobre lo que pasó ".

Una abogada de la madre de Rebecca Fogel dijo que Cathleen Fogel, quien se divorció de Andrew Fogel, también estaba afectada por lo ocurrido.

"Ella no está bien", dijo el abogado Barry Finkel. "Ha sido muy difícil entender cómo pudo haber sucedido esto. Ha sido muy, muy difícil para ella".

Si tienes pensamientos suicidas, llama a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-8255.