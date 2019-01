EEUU: Adolescente mantenía ilegalmente serpientes venenosas en su armario (FOTOS)

Dos de las 10 serpientes de cascabel que un adolescente de Fort Lauderdale (Florida) guardaba ilegalmente en el armario de su habitación estaban muertas y podridas en el recipiente de plástico en el que las guardaba, dijeron las autoridades.

De acuerdo con un informe escrito por un oficial de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, entre las virutas de madera dentro del contenedor con los dos murmullos pigmeos muertos había una serpiente viva y un recipiente de agua lleno de lodo y mal olor.

Cinco bandejas de plástico más que contenían reptiles venenosos, y al menos un roedor muerto, estaban "a simple vista", según el informe.

"Ninguno de los seis recintos de Tupperware que albergan a las serpientes venenosas eran estructuralmente sólidos o debidamente etiquetados según lo requerido", dice el informe.

Según las autoridades, nada sobre la propiedad de las serpientes por parte del joven de 18 años era legal, comenzando con los permisos requeridos para la posesión de reptiles venenosos.

Los oficiales confiscaron las serpientes de cascabel vivas: una cobriza, dos cangrejos y siete pigmeos de Carolina.

El adolescente, a quien el Sun Sentinel no identifica debido a su edad y la naturaleza del caso, fue citado por seis violaciones a la vida silvestre, que van desde no mantener a las víboras venenosas en una habitación a prueba de fugas, sin etiquetar claramente la habitación para decir "Peligro - Reptiles venenosos” y no tener un plan en caso de desastre.

Colgó cuando un periodista lo llamó.

El adolescente debe comparecer en una sala del tribunal del condado de Broward el martes 8 de enero por la tarde para presentar una acusación por los seis cargos de delito menor de segundo grado.

Eso significa que un juez le leerá formalmente sus cargos y se le pedirá que responda con una declaración de culpabilidad, probablemente no sea culpable.

Una multa o 60 días en la cárcel es el castigo máximo para cada uno de los seis cargos.

El adolescente, que anteriormente vivía en Nueva York, dijo a las autoridades que había pagado en efectivo cuando compró las serpientes fuera del estado.

Los funcionarios de vida silvestre llegaron al lugar guiados por un dato que les llegó el 28 de noviembre cuando fueron a una casa en la cuadra 800 de Southwest 26th Street, al sur de State Road 84 y al este de la Interestatal 95.

yvaldez@sunsentinel.com, 954-356-4560, @yvonnehvaldez y @elsentinelSFL en FB, Twitter e Instagram y elsentinelSFL.com