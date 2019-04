Hospitalizado en situación crítica en Portland el surfista Sunny García

El surfista profesional estadounidense Vincent "Sunny" García fue hospitalizado de urgencia este martes por causas que aún se desconocen y se encuentra en una sala de cuidados intensivos en un hospital de Portland, Oregón.

Nacido en Hawai en 1970, el deportista, conocido como "La leyenda del surf", fue encontrado hoy inconsciente en su casa de Portland.

Algunos medios locales y personas allegadas al deportista han sugerido que la causa de su ingreso en cuidados intensivos ha sido un intento de suicidio.

García, que ha sufrido depresión severa durante los últimos 20 años, ha sido siempre abierto acerca de este padecimiento. En 2004 declaró en sus redes sociales que "la depresión no es ninguna broma".

Más recientemente expresó en Twitter sentirse "mal" y escribió: "Despertarme listo para enfrentarme al mundo, para sentirme mal en dos horas preguntándome qué me pasa".

"Sé que no estoy solo en la vida y no tengo razón para sentirme como me siento...", agregó García.

La liga Mundial de Surf (WSL, por su sigla en inglés) mostró hoy su apoyo a la familia y a seres queridos del deportista en su cuenta de Twitter, al declarar que "Sunny ha sido siempre un gran campeón de surf, tanto fuera como dentro del agua".

Por otra parte, uno de sus amigos más cercanos, el once veces campeón del mundo en surf y su compatriota, Kelly Slater, escribió inmediatamente unas palabras en Instagram.

"Te quiero, hermano. Simplemente no puedo asimilarlo ", publicó Slater en esta red social.

"Tenemos mucho más que vivir antes de terminar. Ha habido tiempos difíciles, pero también muchos buenos. Rezando para que despiertes y tengamos más de ti", agregó Slater.

García, nacido en Honolulu en 1970, creció en la ciudad de Waianae, pero perfeccionó su talento en Makaha antes de abandonar la escuela secundaria, para unirse al "World Tour" en 1985.

Permaneció como un veterano condecorado durante dos décadas seguidas antes de retirarse en 2005.

Aún conserva el récord de haber ganado el mayor número (seis) de "Vans Triple Crown of Surfing", una competición de tres pruebas de surf extremo; la última vez conseguida en 2004.

Se trata del trofeo posiblemente más codiciado en el deporte junto al título mundial, que también ganó García en el año 2000.

En 2010, este deportista fue incluido en el Paseo de la Fama del Surf en Huntington Beach, California, antes de ser elegido para formar parte del Salón de la Fama del deporte de Hawai en 2015.

García también ha aparecido en más de 75 películas de surf, programas de televisión y videos.