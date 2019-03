Tu abogado te responde: Permiso para no dar examen en inglés para obtener la naturalización

P: Hace un año presenté la solicitud para la naturalización y ya recibí la cita para la entrevista. El tema es que yo apliqué para no tomar el examen en inglés y adjunté a la aplicación una certificación médica donde el doctor explica mi situación.

¿Necesito un abogado y también un intérprete para ir a la entrevista? No hablo inglés, y me dijeron que todo sería en español.

A.N., vía correo electrónico

R: Para calificar para la naturalización, el solicitante tiene que poder leer, escribir y entender el inglés a nivel primario. Además, tiene que tomar el examen de historia y gobierno estadounidenses.

Aunque hay una excepción para personas mayores de 50 años y que han sido residentes permanentes por 20 años o mayores de 55 con 15 años de ser residentes – pueden tomar el examen y contestar las preguntas en su idioma.

Y para personas mayores de 65 años con más de 20 años de ser residentes, hay un examen corto. Hay otra excepción para personas con discapacitadas físicas o psicológicas que no pueden aprender y comunicarse en inglés.

Para calificar para este perdón, el doctor certifica la discapacidad en el formulario N-648. Pero, el funcionario tiene discreción de aprobarlo o denegarlo. Si el perdón no es aprobado, el funcionario hará las preguntas en inglés, incluyendo el examen. Tú no mencionas si eres discapacitado.

El hecho que hayas presentado el perdón no significa que vaya a ser aprobado.

Como el perdón es preparado por el doctor (y no el abogado), el abogado está presente para asegurarse de que el funcionario tome una decisión justa y apegada a las leyes.

Deberías llevar un intérprete por si acaso el perdón es aceptado.

Pero si el perdón no es aceptado y no pasas el examen ni la entrevista en inglés, el funcionario programará otra cita y si no pasas la segunda vez, denegará tu solicitud.

En tal caso tienes 3 opciones: (1) si crees que la decisión tiene errores legales, puedes presentar una apelación; (2) puedes tomar un curso de inglés, e intentar de nuevo; o (3) esperar hasta cumplir 15 (o 20) años de ser residente y 55 (o 50) años para poder tomar el examen en español.

Brian G. Becker es abogado de inmigración. Envía tus preguntas a brianimmigration@yahoo.com, a Becker & Associates, P.A., 5301 N. Federal Highway, Suite 260, Boca Ratón, FL 33487, 561-674-0080. Toda correspondencia está sujeta a edición y publicación.