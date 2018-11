Mientras las autoridades de EU militarizan la frontera, la caravana migrante llega a Tijuana

Los primeros centroamericanos de la caravana migrante que llegaron a Tijuana fue un grupo de 80 miembros de la comunidad LGBTQ, quienes aseguran que la razón para adelantarse fue que dentro de la misma caravana estaban siendo discriminados.



Pero las primeras palabras que escucharon en esta ciudad fronteriza, no fueron de bienvenida, sino de rechazo.



“No son bien recibidos, regrésense a su país, nos sentimos incómodos con su presencia…”, fueron sólo algunas de las frases con las que un grupo de residentes de Playas de Tijuana- un fraccionamiento de clase media alta- recibieron a los miembros de la Caravana Migrante que rentaron una residencia en esa zona.

Miembros de la comunidad LGBTQ utilizan un concepto diferente al llegar al norte de México. Miembros de la comunidad LGBTQ utilizan un concepto diferente al llegar al norte de México.



Lo que le generó desconfianza de los vecinos es que estos migrantes salen del perfil habitual. No buscaron un albergue para hospedarse y, en cambio, reservaron una casa en la zona residencial que se renta a través de la plataforma Airbinb, en 61 dólares (1255 pesos) por noche y está reservada hasta el próximo 20 de junio.



La casa de al lado, es del mismo propietario y también esta ocupada por los miembros de la Caravana, quienes aseguraron que el alquiler lo pagaron sus apoderados legales, un grupo de abogados de Estados Unidos; negándose a dar más detalles sobre el origen de los fondos.

Soldados prestan vigilancia en las inmediaciones de la frontera de Tijuana, ante la llegada de la caravana migrante. Soldados prestan vigilancia en las inmediaciones de la frontera de Tijuana, ante la llegada de la caravana migrante.



Reforzamiento de la frontera



Al día siguiente del arribo del primer grupo, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) emitió un comunicado en el que avisa sobre el cierre de al menos tres carriles en el Puerto de Entrada Tijuana San Diego.



Ahí colocaron equipos de infraestructura para el reforzamiento de los puertos de ingreso, en preparación para la caravana de migrantes y el riesgo potencial de seguridad y protección que podría ocasionar.



“CBP ha estado y continuará preparándose para la posible llegada de miles de personas que migran en una caravana hacia la frontera de los Estados Unidos", dijo Pete Flores, director de operaciones de campo en San Diego.



"Estos preparativos incluyen ejercicios de capacitación, despliegue adicional de personal de CBP y coordinación con las fuerzas armadas de Estados Unidos para fortalecer nuestros puertos de entrada y el área fronteriza”, señaló.



Y sucedió, menos de 24 horas después de esta declaración, elementos del ejército estadounidense cerraron tres de los 26 carriles y colocaron cercos de alambre en la frontera más transitada del mundo, en medio del tráfico de las 8 am.



Los conductores lucían desconcertados, muchos tomaban fotos y videos con su teléfono celular, un tanto nerviosos ante la presencia de las tropas militares delimitando la frontera de esa forma.

La solidaridad de los mexicanos reconforta a la caravana migrante.



“Pienso que es un poco exagerado, yo siento que no debe ser así”, dijo Raphael Lorenzo, un residente de Tijuana, que cruza la frontera todos los días para trabajar en Estados Unidos.



Esta opinión es compartida por Steve Mayer, un turista estadounidense que pasó el fin de semana en Tijuana y comentó que para él este despliegue militar es un espectáculo mediático, pero espera que los migrantes utilicen los puertos de entrada designados para hacer su solicitud de asilo y no intenten entrar al país de manera violenta.



“Estoy preocupado, no querría que fuera sí, no creo que sea necesario. Creo que es un espectáculo en este momento”, indicó Mayer.



Con estas medidas se prevé que los tiempos de espera para cruzar en esta frontera se incrementen considerablemente.

Ante la llegada de la caravana migrante, personal del Departamento de Defensa de Estados Unidos instaló barreras reforzadas con alambre de púas en la garita de San Ysidro a solicitud de Aduanas y Protección Fronteriza, como parte del Operativo Línea Segura.



Más caravanas



Un par de horas después de que los militares iniciaron con la colocación de las barreras, se confirmó la llegada de un segundo grupo de migrantes, integrado ahora por 357 personas y viajaban a bordo de siente autobuses.



El nuevo contingente llegó primero al albergue del Padre Chava, pero no les pareció un buen lugar para quedarse, ya que no podían permanecer juntos y decidieron ir a explorar el área del muro fronterizo en Playas de Tijuana.



Los autobuses llegaron hasta el Parque la Amistad, ahí los representantes de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala se apresuraron a encarar el muro después de ese largo viaje.



Algunos de ellos decidieron escalarlo y gritar algunas consignas referentes al movimiento de la Caravana migrante, o tomarse una “selfie” frente a los agentes de Patrulla Fronteriza que los vigilaban a la distancia, en sus cuatri-motos, cargando gas pimienta, toletes y casco antimotines, otros a caballo y con sombrero vaquero.





Este tipo de acciones como la de escalar el muro les ha generado un importante rechazo, por parte de un numeroso grupo de residentes de Tijuana, que se manifiestan totalmente en contra de la migración centroamericana.



Ahí pasaron una parte de la tarde, algunos comieron pizza, pasearon por la playa, un grupo de turistas orientales se tomó fotos y utilizaron a los migrantes sobre el muro como escenografía.



Luego regresaron los autobuses y les ofrecieron llevarlos a los albergues; sin embargo, los integrantes de la caravana en un primer momento se opusieron argumentando nuevamente que querían permanecer en el mismo sitio.



Poco a poco, tras algunas horas de negociación y el descenso de la temperatura, hizo cambiar de opinión a la mayoría del grupo, aunque poco más de 100 personas se quedaron a dormir en el área de Playas de Tijuana.



Mientras los inmigrantes decidían si se quedaban o se iban, agentes y militares estadounidenses soldaban piezas de acero sobre lo alto del muro.



Colocaron alambre de púas en el borde y hubo un notable incremento en el número de agentes de la patrulla fronteriza y unidades para tratar de controlar cualquier intento de cruce por esa zona.