Reprocha presidente de México amenazas de Estados Unidos por migración

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que la mayoría de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos no son mexicanos, sin embargo, la amenaza para frenar el flujo migratorio es sobre México.

“Hay crisis en Centroamérica y nuestros hermanos centroamericanos se buscan la vida, salen de El Salvador, de Guatemala, pasan por nuestro país y en Estados Unidos nos amenazan de que si no se baja, se detiene el flujo migratorio; no quiero echarle la culpa a nadie, la mayoría (de migrantes) no son mexicanos, pero la amenaza es sobre México”, aseguró.

“Si no baja el flujo migratorio, (amenazan con) aranceles, impuestos a las mercancías que produce México y que se venden en Estados Unidos”.

Durante su visita a la comunidad de Bochil, Chiapas, para recorrer el Hospital Rural del poblado, López Obrador resaltó que la gente no emigra por gusto sino por necesidad.

“Afortunadamente poco a poco vamos avanzando, haciendo ver a Estados Unidos que la mejor manera de resolver el problema es que haya trabajo en los lugares de origen”, añadió.

En Bochil, dijo, impulsará al programa ‘Sembrando Vida’ para que los pobladores no tengan que emigrar y consigan trabajo en la comunidad.

“Ese es el sueño que quiero convertir en realidad, que la migración sea opcional no forzada, que el que se quiera ir se vaya por gusto, no por necesidad y lo podemos lograr en Chiapas”, expresó.

Por otro lado, los pobladores afirmaron que desde inicios de año exigen los recursos del Comite de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) y el Alcalde de la comunidad, Gildardo Zenteno, no los entrega.

Los inconformes insistieron en que incluso en junio retuvieron a empleados municipales para solucionar el problema y hasta hubo un tiroteo.

Durante el evento de López Obrador también reprocharon que el hospital no cuenta ni con gasolina para la ambulancia.