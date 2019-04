Sancionan a estudiantes de Georgia por insultos a mexicanos

Varios estudiantes de una escuela secundaria de Georgia fueron castigados por un video en el que aparecen fingiendo una deportación y después insultando a los mexicanos.

El video formaba parte de un proyecto para la clase de Gobierno Estadounidense en la escuela Eastside de Covington, indicó la portavoz del Departamento de Educación del Condado de Newton, Sherri Davis. Los estudiantes debían plantear diferentes puntos de vista políticos y hacer un video sobre su posición.

En el video se ve a un chico escoltando a una chica tras una puerta mientras dice "Esto es lo que pasa cuando cruzas la frontera de manera ilegal". Entonces, un segundo chico entra en escena y hace un comentario malsonante sobre los mexicanos.

David dijo que la escuela había tenido conocimiento sobre el video esta semana y que los alumnos habían sido sancionados.

