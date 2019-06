¿Con el presidente de México o el de EEUU? Andy Ruiz Jr. YA decidió a quién visitará

Por el logro histórico conseguido, el boxeador mexicano-estadounidense Andy Ruiz Jr. ha recibido decenas de invitaciones para visitar distintos lugares y ya aceptó una: la del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que estará en Ciudad de México en breve.

Ruiz Jr. derribó al británico Anthony Joshua en cuatro ocasiones y lo noqueó en siete rounds en el mítico Madison Square Garden, para convirtirse en el primer peso pesado de origen mexicano que gana un título en la categoría -contra todos los pronósticos- en una de las victorias sorpresivas más grandes en la historia del boxeo.

AMLO, incluso, felicitó al monarca desde su cuenta de Facebook.

El triunfo de Andy le dio la vuelta al mundo y se ganó la admiración del presidente de México, quien pidió al titular de la de la Comisión Nacional de Boxeo (Conabox) invitarlo al país de donde es originaria su familia, lo que ocurrirá la próxima semana.

Fue el mismo López Obrador quien pidió al titular de la Conabox, Miguel Torruco, ponerse en contacto con el campeón de peso Completo de la AMB, OMB, FIB e IBO, quien ya aceptó la invitación.

"Desde que ganó Andy el señor presidente me dijo: 'Qué orgullo, qué honor, lo quiero conocer'. Me citó, hablé con él y me dijo: 'Quiero que lo busques y lo traigas, porque quiero felicitarlo personalmente, es un gran logro para el boxeo mexicano", comentó el titular de Conabox.

Tras el combate, le preguntaron a Ruiz Jr, nacido hace 29 años en Imperial Valley, California, si deseaba ser recibido por el presidente Donald Trump y respodió que prefería conocer al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador.

El dirigente de la Conabox habló con el papá de Andy para invitarlo de manera formal y platicar acerca de la petición del presidente de México, la cual fue aceptada de manera inmediata.

Y aunque ya está definida la fecha y lugar para el encuentro del pugilista con el presidente, Torruco prefiere que sea AMLO quien dé a conocer los detalles.

"Me gustaría que el presidente lo diga. Me dio la indicación de buscarlo y traerlo porque lo quiere conocer, será la semana que entra. Tenemos fecha confirmada, ya sabemos el lugar, y lo va a recibir el señor presidente”, dijo Torruco.

Andy nació en California, pero decidió representar a México en su carrera amateur, donde registró récord de 105-5; ganó dos medallas de oro en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil de Mexico y ganó el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Ringside.

También representó a México en el preolímpico rumbo a Beijing 2008, pero no logró su boleto al magno evento. Es boxeador profesional desde 2009.