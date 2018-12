López Obrador promete el "renacimiento" de México en su mensaje de Año Nuevo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió hoy el "renacimiento" del país, con menos corrupción y más seguridad, en su primer mensaje de Año Nuevo como mandatario.

"Con un buen gobierno, que era lo que hacía falta, vamos a lograr el renacimiento de nuestro país. Va a haber progreso con justicia", apuntó el líder izquierdista en un mensaje de Año Nuevo compartido en redes sociales.

Para el mandatario, que este lunes regresa a su natal Tabasco para asistir a la investidura del nuevo gobernador estatal, Adán Augusto López Hernández, este 2018 fue el "año de la esperanza".

"En el que los mexicanos decidimos una transformación, un cambio verdadero", celebró.

El líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dijo estar "contento y satisfecho" por el mandato que le otorgó el pueblo de México en los comicios del 1 de julio, que ganó con más del 53 % de los votos.

"No voy a fallar al pueblo. Vamos, entre todos y desde abajo, de manera pacífica, sin violencia, a llevar a cabo la transformación que necesita nuestro querido México", apuntó en este vídeo, grabado en lo que parece el jardín de una vivienda.

Explicó que desde el 1 de diciembre, cuando asumió este cargo para seis años, ya se empezaron a llevar a cabo ciertos cambios.

El principal será "arrancar de raíz la corrupción", pues es "el cáncer que ha destruido el país".

Celebró que pese a este cambio de "régimen" que él propone, la economía se ha mantenido "estable" y no ha habido desequilibrios financieros, e incluso se fortaleció el peso mexicano frente al dólar.

En materia económica, remarcó también la importancia de la subida del 16,21 % del salario mínimo diario hasta los 102,68 pesos (unos 5,2 dólares), un alza "no vista en 30 años".

Sobre las reuniones matutinas con su gabinete, aseguró que a diario se revisan los índices delictivos y se toman decisiones para que, en el corto plazo, se logre aplicar una estrategia para pacificar el país y acabar con la corrupción.

En este sentido, puso como ejemplo el robo de combustibles, dentro incluso de Petróleos Mexicanos (Pemex), que provoca pérdidas anuales para la paraestatal de más de 60.000 millones de pesos (unos 3.044 millones de dólares).

Entre los puntos negativos del cierre del año, lamentó de nuevo la muerte de los políticos conservadores Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, en un accidente aéreo.

"En este caso, para alejar sospechas de todo tipo me comprometí a una investigación a fondo", remarcó.

El presidente instó a ver 2019 con "optimismo".

"En lo que a mí corresponde, no voy a dejar de trabajar y de aplicarme a fondo. Yo ya no me pertenezco, ya soy de ustedes. Estoy al servicio de mi pueblo y me genera gran satisfacción", concluyó el mandatario, que pidió "sabiduría y humildad a la naturaleza y al creador".