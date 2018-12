Ana Guevara toma el mando del deporte mexicano y promete transformarlo

La medallista olímpica Ana Guevara tomó posesión hoy como directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade) y en sus primeras declaraciones manifestó su propósito de hacer un trabajo de transformación.

"Es impulsar una nueva cara del deporte, una nueva relación tanto con los deportistas como con toda la estructura administrativa comparsa en esta materia", dijo Guevara, subcampeona olímpica de los 400 metros planos en Atenas 2004 y campeona mundial de esa prueba en París 2003.

Guevara, de 41 años, es una de las deportistas más reconocidas de México en lo que va de siglo y después de alrededor de una década con cargos políticos y administrativos fue nombrada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador para hacerse cargo de la Conade.

En la Secretaría de Educación Pública, la competidora retirada juró en el cargo y dijo que López Obrador le encargó hacer una verdadera etapa de transformación del deporte mexicano.

"Estamos en la mentalidad de acompañar el trabajo del Presidente de la República, desde nuestra trinchera", señaló Guevara, que en las próximas horas presentará su equipo de trabajo.

Ana Guevara se refirió a unas supuestas declaraciones suyas publicadas en los medios, según las cuales criticaba la manera en la que México ganó la condición de sede de la temporada de Fórmula Uno y negó haber hablado sobre el tema

"No hablaré de eso porque yo no hice esas declaraciones. Jamás me pondría en contra de un evento que le ayuda al país", señaló Ana.

Al frente del deporte de México el primer reto de Guevara serán los Juegos Panamericanos de Lima en el próximo verano a los que México llegará luego de vencer a Cuba y Colombia en los Centroamericanos y del Caribe con sede en Barranquilla, Colombia.

En declaraciones a Efe cuando fue elegida como directora de Conade, la velocista retirada recordó que México ganó en la justa regional muchas preseas de oro en pruebas que no se convocarán en Lima o en las que el país tiene posibilidades casi nulas de ganar algún título y por eso los pronósticos deberán hacerse con cuidado.

Ana ha reiterado en las últimas semanas su interés de, además de estimular el deporte profesional, facilitar la práctica de actividades físicas por parte de la población para disminuir los elevados índices de obesidad, diabetes y otros padecimientos.