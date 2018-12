López Obrador ofrece reconstrucción a afectados del ciclón Willa en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio hoy garantías de reconstrucción y ayuda económica a los damnificados por el huracán Willa que afectó en octubre pasado el noroccidental estado de Nayarit.

En una reunión con damnificados, López Obrador les anunció que sus comunidades serán reconstruidas a través de programas que incluirán empleo para los pobladores, dotación de enseres domésticos y ayuda económica por al menos dos meses.

"A mí no me van a engañar", apuntó López Obrador a los damnificados a los que prometió que para que "no haya abusos" vigilará el proceso y volverá en enero próximo para verificar las entregas y los avances de la reconstrucción.

El huracán Willa tocó tierra en las costas del noroeste mexicano como un ciclón categoría 5 y a su paso dejó al menos 200.000 afectados en los estados de Nayarit y Sinaloa,

Los damnificados de Nayarit recibirán 5.000 pesos (246 dólares) cada mes por dos meses, enseres domésticos como refrigeradores y estufas que supone 15.000 pesos (unos 739 dólares) por familia, anunció el presidente mexicano.

Confirmó que en cada una de las ocho comunidades afectadas se gastarán 60 millones de pesos (2.9 millones de dólares) en la reparación de vivienda, e infraestructura urbana de drenaje, agua potable y reparación de calles.

López Obrador anunció que en la reconstrucción no se recurrirá a empresas privadas sino a la "mano de obra de las mismas comunidades, a la que mediante un salario justo se dedicará a mejoras sus comunidades.

Garantizó que volverá en enero para evaluar la reconstrucción porque "voy a estar con ustedes siempre, no va a haber divorcio del gobierno con el pueblo", aseguró.

López Obrador dijo que el estado de Nayarit afronta una situación crítica en sus finanzas por lo que se les darán recursos económicos -participaciones federales- para cubrir la nómina de los empleados del gobierno local.

"Ante la situación tan crítica en que está el estado de Nayarit, sobre todo sus finanzas públicas. Es un estado que quedó endeudado y que tiene recursos ni para pagar la nómina de sus trabajadores este fin de año", ofreció el presidente.