‘No jueguen vencidas’, advierte AMLO a ladrones de combustible

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró a los huachicoleros que él es un hombre muy perseverante y que seguirá combatiendo el robo a combustible.

Durante su discurso en Xicotepec, Puebla, como parte de su gira por hospitales rurales del IMSS Bienestar, el mandatario mexicano mencionó la fuga de gas del viernes en Nextlalpan, provocada por una toma clandestina.

AMLO recordó que el robo de combustible ha disminuido, pero sigue ocurriendo.

“Eso ya se está corrigiendo, no se ha podido terminar del todo; hubo una fuga de gas por una toma clandestina, porque siguen ahí, pero les mando a decir a los que se dedican a esta actividad que recuerden que yo soy muy perseverante, soy muy terco, y que no quieran jugar a las vencidas porque no voy a quitar el dedo del renglón”, aseguró.

Recordó que al inicio del Gobierno se robaban 800 camiones-cisterna de combustible, número que ha bajado hasta 40 camiones diari0s. “Ya bajamos 95 por ciento el robo de combustible”, aseguró.

La mañana del viernes al menos 3 mil pobladores fueron desalojados por autoridades debido a una fuga de gas que se registró en el Poliducto Cactus-Guadalajara, que pasa por el Municipio de Nextlalpan.

El Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que los habitantes desalojados fueron trasladados a un albergue temporal.



De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), las válvulas fueron cerradas y la zona quedó aislada, por lo que fue cerrado el paso vehicular.

La nube de gas alcanzó hasta un kilómetro de diámetro, por lo cual los policías y bomberos generaron cortinas de agua para ayudar en la dispersión.