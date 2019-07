Niña recibe pastel que lee: “Feliz cumpleaños perdedora”

Para algunos resulta gracioso, pero para otros es un insulto el hecho de que una niña haya recibo en su cumpleaños un pastel que leía: “Feliz cumpleaños perdedora”, lo cierto es que la fotografía ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales.

Melin Jones, madre de la pequeña Liz, decidió hacer un viaje a Wal-Mart para obtener algunos preparativos de último momento para la celebración que tendrá lugar al día siguiente.

La señora de Desloge, Missouri, dijo en Facebook: “Pasé por la panadería y elegí uno que ya estaba hecho, y le pregunté a la señora detrás del mostrador si podría escribir “Happy Birthday Lizard”.

“Lizard es nuestro apodo para Liz. Ella dijo que sí, y en unos minutos se lo devolvió. Ella no me preguntó cómo se veía y no lo comprobé”.

Cuando Melin llegó a casa, sacó el pastel del auto y echó un vistazo rápido a la creación horneada, solo para ver que la guinda de la parte superior decía: “Feliz cumpleaños, perdedora”.

Liz no puede leer aun, así que no sabía lo que decía el pastel.

“No le dijimos lo que decía y ni siquiera sabe qué es un perdedor”, dijo la madre.

Más tarde en la noche, Melin hizo un viaje de emergencia de regreso a Wal-Mart para otro pastel más adecuado. Debido a la naturaleza cómica y alegre de la confusión, decidió no señalar el incidente con la panadería.