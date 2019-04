“MondayMotivation" se dispara en las redes: 5 Tips para motivarte el lunes y todos los días

Parece que todos los lunes se disparan los twitter que hablan sobre la motivación personal específicamente este día. Y es que muchas personas admiten estar “peleados” con el lunes.

Es de comprenderse que después del sábado y domingo de familia, amistades, dormir bien o salir a divertirte, el lunes resulte una fecha tediosa de regreso a la responsabilidad en el trabajo, el estrés, las fechas tope y la concentración.

La pregunta que muchos se hacen es cómo levantarse motivado o qué hacer para motivarse en el día. En realidad se trata de cómo prefieres ver el vaso, vacío o lleno.

Podría estar peor: Te levantas pensando de inmediato que quisieras tener más tiempo para dormir, que tus tareas son muchas y odias el estrés del trabajo. Pero qué pasaría si abrieras los ojos y tu cuerpo paralizado, o qué pasaría si te levantara un terremoto o una llamada en el teléfono con una desgracia familiar. ¿Qué prefieres? En resumen, abre los ojos da gracias y continúa tu día dando gracias por lo que tienes durante el día.

Enfócate no preocúpate: El lunes tiene la connotación del regreso a hacer todas las tareas que no has cumplido y encima a hacer más tareas nuevas. Te empiezas a sentir irritado, de malas y con estrés, y al final terminas sin hacer ni la mitad de lo que tenías programado. El punto no es preocuparte, ni repasar tus problemas como película una y otra vez en tu mente. El preocuparte no mejora tus problemas ni hace tus tareas, mejor enfócate en una por una durante el día.

Sugestiónate: No tiene sentido levantarte enojado, frustrado, estresado y con temor de lo que va a pasar en el día cuando aún todo está en la mente. En lugar de pensar negativo piensa en que todo va a salir bien, en que el día es una oportunidad para crecer, en que eres inteligente, fuerte de mente y capaz para resolver tus obstáculos del día, repítelo hasta creértela.

No te saltes el desayuno: Esta primera comida del día te proporciona energía, vitalidad y pensamiento claro. Compra una ensalada, frutas y no olvides la proteína. Durante el día puedes rendir más, y no estarás tirando la toalla al medio día ni de mal humor.

Enciérrate en un círculo positivo: Durante el día escucha en ratos un pedazo de las canciones que te gusten, voltea a ver una imagen que te guste como una foto de la naturaleza, fotos de animales o de tus seres queridos. Aunque no haya nada por qué reírte, haz la mueca de la sonrisa por determinados segundos y pronto vas a recordar algo gracioso o algo que te gusta.