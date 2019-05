Sur de California: Marchan en contra de prohibición de aborto en Alabama,

Mujeres y activistas del derecho a elegir se unieron en West Hollywood, en una marcha de oposición sobre la prohibición de aborto recientemente aprobada en Alabama.

Karen Eyers, vice presidente de Hollywood AHORA, sostiene que la decisión en Alabama es un paso atrás a los adelantos que por muchos años fueron obra de lucha comunitaria.

“Les dejamos saber a los legisladores que no aceptamos lo que hicieron… No pueden decidir por la vida de las mujeres. Si eso ocurre ahora, no tarda en suceder en cualquier otro estado de la nación”, señala Eyers.

Lindsey Horvath, alcalde pro tem de West Hollywood, elogia a las personas que salieron a reunirse en la ciudad, diciendo que el esfuerzo conducirá a “la batalla contra fuerzas que buscan dividirnos, desgastarnos, hacernos rendir y tirar la toalla”. “No podemos regresar a ser silenciados”, agrega.

Otras manifestaciones se llevaron a cabo el martes a través del sur de California, incluyendo reuniones en el Edificio de la Corte Suprema, en Washington, DC.

El Ayuntamiento de West Hollywood aprobó el lunes una ordenanza prohibiéndole a la ciudad hacer negocios oficiales con los estados que tienen leyes del aborto.

Del mismo modo, la Junta de Condado de Los Ángeles vota para prohibir los viajes oficiales a Alabama en respuesta a la Ley, haciendo excepciones para viajes relacionados con emergencias y otros asuntos donde la prohibición dañaría seriamente los intereses del condado.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles también está programado para considerar una resolución en oposición a la medida.

La ley de Alabama, firmada por el gobernador Kay Ivey la semana pasada, es la más restrictivo de su tipo en la nación. Prohíbe virtualmente todos los abortos, permitiendo solo lo necesario para preservar la vida de una mujer. No existen excepciones para casos de violación o incesto.

Los médicos que realizan abortos pueden ser encarcelado por hasta 99 años. La ley es vista como un esfuerzo para desafiar el caso Roe contra. Wade, el hito que dictamina la protección de los derechos de aborto, con fuerzas antiaborto mirando a la corte superior, ahora conservadora e inclinada, como madura para un desafío.

El senador estatal republicano de Alabama, Clyde Chambliss, quien patrocinó el proyecto de ley en el Senado de Alabama, defendió firmemente la legislación.