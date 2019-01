Sin experiencia en negocios, latina pone en alto las salsas de México en Estados Unidos

De niña, el sueño de Lori Sandoval era ser presidenta de Estados Unidos. Y aunque no persiguió esa meta, lo que muchos de sus clientes pueden constatar es que hoy en día es una embajadora de las salsas en todo el país.

Su experiencia culinaria y amor por este delicioso condimento, la empujaron a crear SALSOLOGY, en el 2015, una línea de salsas para cocinar con ingredientes cuidadosamente curados, que reflejan la experiencia culinaria de las regiones de Jalisco, donde nació su mamá y Zacatecas, de donde es originario su papá.

La joven que no tenía ningún conocimiento sobre los negocios, empezó con dos tipos de salsas: la de ancho chile y tamarindo, y la de chile negro con Jamaica, las cuales vendía en un tianguis artesanal de Los Ángeles.

No obstante, a la fecha ha introducido dos salsas adicionales, y pronto la empresaria de tan solo 38 años de edad busca lanzar otros tres sabores más a las alacenas de todo el país.

Los inicios

Nacida y criada en el Sur de California, Sandoval estudió Historia del Arte en la Universidad de California en Los Ángeles, pero su amor por los viajes y las experiencias culinarias, la llevaron a explorar la forma en que la historia influye en la cocina.

Después de completar su licenciatura, Sandoval decidió profundizar su interés en la cocina de México, asistiendo a la escuela culinaria de Le Cordon Bleu, en Los Ángeles.

“Estaba en una época donde tenía que buscar en mi alma qué era lo que quería en mi vida. Había viajado mucho y las memorias que escribía eran de la comida que experimentaba en diferentes lugares”, dice Sandoval.

“Empecé con la idea de abrir un restaurante, pero en ese camino me di cuenta que los mexicanos tenemos un tesoro [la salsa], que especialmente el cocinero americano no conocía bien”, agrega.

A partir de esa epifanía, Sandoval se dio a la tarea de crear sus salsas completamente naturales, con la meta de darlas a conocer y lograr el respeto que merece.

No se dio por vencida

Sandoval acepta que educar a la gente que existe más que solo dos tipos de salsa, verde y roja, ha sido todo un reto, pero eso la ha llevado aferrarse más a compartir su sabiduría.

“Adema hubo muchas empacadoras que me cerraron las puertas por no creer en mi producto, pero eso me hizo empujar más mi meta”, añade.

Sin embargo, no fue solo la personalidad de Sandoval la que la ha llevado donde está, sino el ver a sus padre inmigrantes trabajar para salir adelante, a pesar de que no sabían inglés y no tenían estudios superiores.

“Me inculcaron que tenía que trabajar para todo lo que quisiera en esta vida, y ser lo mejor en todo lo que hiciéramos, así fuera limpiar baños", dijo.

El presente

La línea de productos se puede encontrar en más de 250 tiendas en todo el país, la mayoría en Whole Foods, Bed Bad and Beyond y otras cadenas con productos naturales y orgánicos, ya que las salsas no tienen preservantes.

Sandoval dice sentirse sorprendida de lo mucho que su negocio ha crecido, y de saber que al público blanco estadounidense le gusta el sabor exótico y diferente de las salsas.

Con el camino que lleva recorrido, Sandoval tiene un consejo para la gente que busca iniciar un negocio en este país.

“No te esperes a hacer algo, no te pongas excusas porque los obstáculos siempre los hay. Lánzate y aprende en el camino. Debes de tener fe en ti mismo. Si tienes la pasión vas a destacarte en lo que hagas”, afirma.