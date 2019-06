Se detuvo para brindar ayuda y terminó baleado junto con su familia, recompensa por asesinato en Compton

La muerte de Gerardo Macías llegó poco después de ayudar a un prójimo. Ahora los familiares del joven de 22 años de edad le piden ayuda al público para resolver su asesinato, ocurrido en Compton.

Los investigadores del alguacil de Los Ángeles dijeron que Macías estaba en su casa la noche del 16 de marzo cuando escuchó el sonido de una colisión de tráfico.

“Gerardo creyó que alguien resultó gravemente herido y le preguntó a su hermano Miguel que lo llevara al lugar del accidente'', según la declaración del Sheriff.

Miguel estuvo de acuerdo y llevó a Gerardo y otros seis miembros de la familia al lugar, donde se encontraron a dos conductores atrapados en los restos.

Cortesia Varios autos sospechosos en el incidente son fotografiados. Varios autos sospechosos en el incidente son fotografiados. (Cortesia) (Cortesia)

Gerardo atendió a las víctimas hasta que llegaron los paramédicos para luego irse a su hogar en el Chevrolet Tahoe que conducia Miguel. Al darse cuenta que no tenía mucha gasolina, el hermano hizo un giro en U en Alondra Boulevard y White Avenue hacia el lote de un centro comercial. Ahí, tres autos desconocidos aceleraron a través del lote hacia el SUV y luego se detuvieron abruptamente para disparar siete rondas.

Gerardo, sentado en el asiento del pasajero delantero, sufrió una herida de bala fatal y fue declarado muerto en el lugar. Por su parte, Miguel sufrió una herida de bala en la muñeca izquierda.

La sobrina de Gerardo, de tan solo 22 meses de edad, sufrió de lesiones faciales por cristales rotos. Todavía no se ha determinado si las lesiones que sufrió le causaron daño permanente a su vista.

“Mi familia está muy triste, mi hermano era bueno no porque ya no está aquí, sino porque era el tipo que ayudaba sin pedir nada. Era bueno con sus sobrinas y sobrinos. Nos duele que no está con nosotros”, dice Miguel.

“Si alguien tiene información de lo ocurrido, le pedimos que hablen. Mis hijos ya no tienen la misma infancia. Tienen miedo, mi hija no sabemos si tiene problemas permanentes con la visión”, añade Miguel.

Dos vehículos sospechosos se describen como sedanes de cuatro puertas de color oscuro. El tercer vehículo sospechoso se describe como un Mercedes Benz de color claro con un techo solar, según las autoridades.

Los testigos describieron a los ocupantes de uno de los sedanes oscuros como un hombre negro. La conductora del Mercedes Benz fue descrita como una mujer negra.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles ha aprobado una recompensa de 10,000 por información que conduzca al arresto y condena del sospechoso de asesinato

El supervisor Mark Ridley-Thomas dijo que Macías era un hombre de familia dedicado que trabajaba para una compañía de seguros en Fullerton.

Gerardo fue asesinado en presencia de miembros cercanos de la familia, algunos de los cuales eran niños pequeños impresionables. La familia vive con la horrible e inolvidable imagen de Gerardo siendo asesinado a unos pocos asientos de distancia, dice su hermano.

“Que se entreguen, que dejen de hacerle daño a la comunidad, todo lo que haces en la vida tiene consecuencias, no hagas este proceso peor”, le dice a los asesinos.

Cualquier persona con información sobre el asesinato puede llamar a la Oficina de Homicidios del Sheriff al 323-890-5500 o anónimamente a través de Crime Stoppers al 800-222-TIPS.