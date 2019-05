Sufrió de una delicada cirugía en la cabeza y ahora ayuda a jóvenes indigentes a aprender un oficio

A unas horas de haber salido de una cirugía cerebral, el personal del hospital le dijo a Gabe Torres que lo más posible era que nunca iba a poder desempeñarse como peluquero, ya que no podía mover su brazo y pierna.

Pocos meses después, Gabe ya estaba parado y cortando cabello de nuevo; pero esta vez su vida tenía un propósito más intenso: ayudarle a los jóvenes indigentes y jóvenes de crianza a aprender el oficio de la peluquería para salir adelante.

Sus inicios

La historia de inspiración de Torres empezó cuando su madre le dijo que encontrara trabajo o terminara la universidad, ya que su padre podría echarlo de la casa si no hacía “algo de provecho”.

Gabe sostiene que había intentado terminar la universidad, pero sus calificaciones no eran muy buenas. Así que después de escuchar a su mamá quejarse, decidió seguir su consejo y asistir a una escuela de peluquería.

“Antes de aprender peluquería les cortaba el cabello a mis amistades, pero nunca pensé que después de ir a clases, me iba a enamorar de esta profesión”, aseguró.

Gabe forma su escuela para ayudar a jovencitos y jovencitas.

Poco antes de graduarse, el joven se hizo amigo de un peluquero, mismo que le permitió empezar a cortar cabello en su negocio, al norte de Long Beach.

“Un día Sal decidió irse de vacaciones, pero pasaron seis meses y nunca regresó, hasta que en una ocasión llamó para decir que se había retirado, que me quedara con el local”, recordó.

Fue así como en el 2002, a los 22 años de edad, Gabe se convirtió en el dueño de Precise Barbershop.

Un corte inesperado

Gabe pasó varios años prosperando como peluquero, hasta que en mayo de 2015, todo cambió cuando unas venas explotaron en su cerebro, mientras le cortaba el cabello a un cliente.

“Sentí un pellizco del lado derecho del cerebro, luego sentí cosquilleo en mi brazo derecho… la sensación era tan ajena que les pedí a mis peluqueros que vieran en Google, qué era lo que me estaba pasando”, dice Gabe.

“Uno de ellos me dijo que estaba teniendo un paro cardíaco, y entonces me forzaron ir a la sala de emergencias. Para cuando llegué al hospital y los doctores me había checado, mi cuerpo estaba paralizado”, agrega.

Gabe no tuvo otra salida más que someterse a una cirugía cerebral, con el 90% de peligro, en la cual se le advirtió que quizás nunca volvería a caminar.

“Pensaba en mis gemelitas de cuatro años de edad, qué iba a suceder conmigo, quién las iba a cuidar, a proveer por ellas… Tuve mucho miedo”, sostiene.

Tras una semana de la cirugía, el personal del hospital le dijo que el procedimiento había sido todo un éxito, pero Gabe no podía mover la mano derecha ni caminar.

“Todo el personal que entraba al cuarto me decía que no iba a poder desempeñarme como peluquero… estaba deprimido”, confiesa.

“Entonces entró otra persona más, y le pregunté lo mismo que al resto, a lo cual respondió: ‘Vas a sanar tan rápido como tú lo decidas’…Eso me dio mucha esperanza y ganas. Cuatro días después salí caminando del hospital, y cuatro meses más tarde estaba cortando cabello”, añade.

Un cambio de tijera

Después de recuperarse por completo (lo que hasta el día de hoy, los médicos no pueden explicar), Gabe ha dedicado su vida, no solo a vivir una vida llena de gratitud, sino a utilizar su talento y pasión por la peluquería al iniciar su propia organización sin fines de lucro, The Humble Project.

La organización une a varias personas con talentos como peluqueros, estilistas, músicos y chefs, para visitar a los jóvenes más vulnerables, y dejarles saber que no estan solos mientras pasan un rato ameno.

Para el 2018, Gabe abrió Precise Barber College para entrenar a jóvenes desfavorecidos con habilidades que les proporcionan carreras, ingresos que les permitan ser independientes y la posibilidad de ser dueños de pequeñas empresas.

En colaboración con Covenant House California, hoy el 25% de los estudiantes de Precise Barber College son jóvenes sin hogar con becas completas y el resto se compone de estudiantes que pagan.

“Después de mi cirugía y todo lo que atravesé, sentí que ayudándole a otros es mi manera de pagarle a ese ser supremo la oportunidad que me dio”, dice Gabe.

“Con mis 17 años de experiencia, he visto muchos jóvenes involucrarse en las drogas, las pandillas mientras otros prosperan. Quiero que los jóvenes más necesitados sepan que a pesar de todo lo que están atravesando, ellos también pueden salir adelante”, dice Gabe.

“Quiero que sepan que no importa su situación, ellos tienen el poder de cambiarla una vez se decidan”, dice Gabe.

Precise Barber College

Dirección: 5176 Santa Monica Blvd, Suite 103, L.A.

Email: info@precisebarbercollege.com