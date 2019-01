Joven hace de la Lotería una sensación del ‘milenio’: De El Catrín a El Hipster

El juego de la Lotería, por lo menos ahora en Estados Unidos, ha pasado de presentar cartas como la de LA Dama a La Feminista, El Catrín al El Hipster, e igual de cómico LA Sirena a La Selfie.

El concepto refrescante de la típica Lotería de latinoamericana fue creado recientemente por Mike Alfaro con la venta de “Millennial Lotería”.

El joven de 30 años de edad salió Guatemala a 18 para estudiar relaciones públicas en Estados Unidos. Se graduó de Chapman University en el 2010 y logró colocarse como el director creativo de una agencia de publicidad en Los Ángeles.

¿Pero qué tienen que ver sus estudios con el lanzamiento de su negocio? Tal vez no mucho, pero sí la creatividad.

Millennial Lotería es una parodia hilarante y perspicaz del clásico juego de "Bingo Mexicano", pero esta vez le apuesta al sector de “millennials”.

“Creé esta serie para combatir los estereotipos hispanos obsoletos y brindar una representación más moderna y relevante de los hispanoamericanos y su vida cotidiana”, dice el joven.

La razón de hacerla en “spanglish” con dibujos actualizados fue para que la gente lo pueda entender aun cuando no hable español completamente.

Mike formará parte de un panel de emprendedores en el evento "Molcajete to Grow" este 17 de febrero en Los Ángeles, y dónde compartirá los secretos para crecer como negocio.

¿Cómo surgió la idea de darle a la Lotería un concepto más innovador?

Visitaba mi casa en Guatemala. Buscando entre mis juguetes vi la lotería que jugaba de pequeño. Me di cuenta que los conceptos ya eran anticuados. Entonces, me puse a pensar que hoy en día La Dama, ya se llamaría La Feminista, o La Sirena con una mano hacia arriba, podría ser La Silfie.

¿Pensaste hacer negocio con tus ideas automáticamente?

En sí, solo quería expresarme y compartir mis pensamientos que se me hacían muy graciosos. Empecé a poner en Instagram los conceptos, y a la gente les gustó mucho. Al poco tiempo de compartir, tenía más de 40 mil seguidores.

¿Cómo supiste que podrías convertir esto en negocio?

Sabía que a la gente le había gustado. Muchos empezaron a pedirme que lo hiciera, y entonces a finales del 2017 me animé a crear 1,000 unidades con la inversión de 18 mil dólares.

Pensé que venderlo todo me tomaría seis meses, pero en menos de cinco días había vendido todo.

¿No te dio miedo invertir tanto dinero en algo que no sabías si iba a funcionar?

Hay que invertir dinero para poder hacer dinero. Siempre hay riesgo en todo, pero sé que hay un gran mercado para las compañías que quieren conectar con los milenios latinos. Sabía que no había otro producto como el mío. Y que el mercado latino milenio es mucho, y no nos toman en cuenta. Poco tiempo después de vender todo me llamó una compañía de publicidad para hacer negocio y empezamos a vender más.

¿Te sorprendiste de la llamada?

Por su puesto, se vendieron más de 15 mil unidades, y ahora esperamos más órdenes.

¿Dónde se vende Millennial Lotería ahora?

Ahorita estamos en muchas tiendas pequeñas, por ahora en febrero habrá más por medio de Amazon, Urban Outfitters, Barns and Nobles y Lotería Candy Code.

¿Qué le recomiendas a las persona que desean emprender sus propios negocios?

Que se interesen por la tecnología, ya que es un medio donde puedes crecer tus ideas y negocio. Un buen dominio te ayuda a exponer tu producto o asistir a eventos donde puedes enlazarte con otros que saben más como Molcajete to Grow.

¿Crees que aún hay sueño americano?

Para eso vine a este país, me he casado, logree comprar mi casa y ahora tengo un negocio y un trabajo que amo. Siempre hay que ser optimista, siempre hay que ver el bien de todo, todo es posible si te esfuerzas.

El juego incluye 46 tarjetas, 10 tableros, 80 fichas de “bitcoin”, que pueden ser utilizadas como frijoles para apartar tu tarjeta, y un pin coleccionable.

