EEUU: Habrá campaña para alentar a indocumentados a participar en Censo 2020

El gobernador de California, Gavin Newsom, anuncia que habrá una masiva campaña para alentar a los indocumentados a participar en el Censo 2020, ya que de no hacerlo se perderían hasta $1,000 dólares por individuo que no aparezca en el conteo.

En total se estima que un total de 1,6 millones de personas se quedarían en las sombras por miedo.

Newsom hizo el anuncio en una rueda de prensa en donde reveló haber conseguido el mayor presupuesto en la historia de California, de $215 mil millones de dólares así como un excedente de $21,5 mil millones de dólares para ampliar la atención médica a los inmigrantes indocumentados de 19 a 25 años de edad.

Alex Padilla, secretario de estado, se agregó al gobernador enfatizando que un conteo por debajo de la cuenta se sentiría durante la próxima década.

El censo se utiliza para determinar cuántos votos del colegio electoral obtiene cada estado y cuánto financiamiento federal recibirá California en los próximos 10 años.

"Esa financiación desempeñará un papel en la determinación de cuántos niños hay en las aulas a las que asisten sus hijos, cuánto tiempo tendrá que esperar un autobús, cuán listos estaremos la próxima vez que ocurra un incendio, un terremoto o un alud de lodo, golpee a la comunidad”, dice Padilla.

En total, se están invirtiendo $187 millones de dólares para asegurar un recuento completo. Ningún estado en la Unión Americana se acerca a hacer ese tipo de inversión, sostiene el gobernador.

La pregunta de ciudadanía no aparecerá en el censo a partir de la decisión de la Corte Suprema, “pero si no participas Trump gana. El conteo negativo reduce el número de representantes en el Congreso, pone en riesgo fondos escolares y estructurales”, dice Newsom, quien recalca que en el último censo se invirtieron solamente $2 millones.

La inversión se dirigirá a agencias y organizaciones comunitarias tales como Chirla y Naleo, así como a otras organizaciones que también cuentan con otras minorías inmigrantes asiáticas y del Pacífico.

Newsom enfatiza que es muy probable que en los próximos años el estado entre en una recesión, por lo que en su presupuesto se enfoca en la educación, la salud, la inversión de vivienda y la indigencia.

Vivienda e indigencia

El acuerdo incluye un plan sobre cómo dividir cientos de millones de dólares de fondos de emergencia para abordar la crisis de personas sin hogar del estado.

En cuanto a las personas sin hogar, las 13 ciudades más grandes de California recibirán $275 millones, los condados recibirán $175 millones y los $190 millones restantes se distribuirán entre los "cuidados continuos" u organizaciones regionales que coordinan los esfuerzos para reducir la falta de vivienda.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del estado designará a las ciudades y condados como "pro-vivienda" si adoptan voluntariamente ordenanzas que facilitan la planificación, aprobación o construcción de nuevos proyectos.

Eso permitirá a los gobiernos locales ganar "puntos de bonificación" para los programas de subvenciones competitivas existentes relacionados con la vivienda.

Educación

First 5 Association of California y First 5 California celebran también la firma de un presupuesto que hará una inversión histórica de más de $2 mil millones en los niños pequeños, que incluyen apoyar el cuidado y la educación temprana; aumento de las tasas de detección del desarrollo; identificando el trauma infantil, la expansión de los fondos para las visitas domiciliarias; y la ampliación de la licencia familiar remunerada y los créditos fiscales para las familias trabajadoras.

El presupuesto también tiene una promesa de $45 millones para financiar un segundo año de universidad comunitaria sin costo de matrícula para los estudiantes que asisten por primera vez a tiempo completo en los campus que participan en el programa estatal Promesa para la universidad.

Otros ganadores importantes son los estudiantes con hijos, quienes serán elegibles para recibir subvenciones de hasta $6,000 dólares para ayudar a cubrir los gastos de vida de sus familias.

El presupuesto incrementa en aproximadamente $15,000 dólares el número de Cal Grants competitivas, un salto significativo, pero mucho menos que los 400,000 estudiantes calificados que solicitaron las becas estatales el año pasado y no las recibieron.