Estos son los negocios que le cobraron de más por preparar sus impuestos

Hasta $400 o probablemente más dinero es el cobro de algunas compañías preparadoras de impuestos, a pesar de que muchos clientes no necesitaba ciertos “servicios".

La Procuraduría de Los Ángeles anunció que su oficina ha presentado demandas contra Intuit Inc. (el fabricante de TurboTax), H&R Block Inc. y HRB Digital LLC (colectivamente “H&R Block”), alegando prácticas desleales y engañosas en conexión con sus servicios "gratuitos" de preparación de impuestos en línea para los contribuyentes de bajos ingresos.

El fiscal Mike Feuer asevera que los contribuyentes nunca deben ser engañados para gastar innecesariamente su dinero “duramente ganado en servicios a los que tienen derecho de forma gratuita. Pero eso es lo que alegamos que sucedió aquí ".

“En resumen, enfatizamos que estas compañías se aprovecharon intencionalmente de los residentes de bajos ingresos que se comprometieron a ayudar", agregó.

"Las prácticas injustas y engañosas que alegamos deben terminar; los consumidores deben recibir una restitución por las tarifas que alegamos que nunca deberían haber pagado; y estas empresas deben ser responsables de su presunta mala conducta", sostuvo Feuer.

Desde el 2002, Intuit Inc., H&R Block, Inc. y un consorcio de compañías de declaración electrónica de impuestos prometieron proporcionar una versión gratuita de sus productos de preparación de impuestos en línea a los estadounidenses de bajos ingresos, a cambio del compromiso del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de no competir con el consorcio ofrece servicios gratuitos de preparación y presentación en línea.

Como se informa en sus declaraciones, Intuit Inc. y H&R Block ven la entrada del IRS en el mercado como una amenaza para sus lucrativos negocios, por lo que actualmente están presionando al Congreso para que consagre su acuerdo con el IRS en ley.

Pero solo una pequeña fracción de los contribuyentes elegibles se beneficia realmente del acuerdo de "Free File" del IRS y de la industria privada.

Si bien el 70% de los contribuyentes son elegibles para presentar una solicitud de forma gratuita a través del programa "Free File" (actualmente los que ganan hasta $66,000), en el año fiscal 2018, menos del 2.5% de los contribuyentes elegibles realmente lo hicieron.

Las demandas de la Fiscalía de L.A. alegan que esta tasa de participación abismal es atribuible, al menos en parte, a los esfuerzos deliberados de Intuit Inc. y H&R Block para ocultar la disponibilidad de sus productos de Free File.

Por ejemplo, las demandas legales alegan que ambas compañías agregaron código a los sitios web en los que se encuentran sus programas "Free File", que impidieron que los sitios aparecieran en los resultados de búsqueda en línea, incluso cuando los consumidores los buscaron específicamente.

Al mismo tiempo, las demandas de los abogados de la ciudad alegan que Intuit Inc. y H&R Block Inc. comercializan agresivamente productos de preparación de impuestos "gratuitos" de calidad inferior en sus sitios web, que son inútiles para todos, excepto aquellos con las declaraciones de impuestos más simples.

Por ejemplo, las quejas alegan que los trabajadores de bajos ingresos en la "economía del trabajo" que no están clasificados como empleados no serían elegibles para los programas "gratuitos" Intuit Inc. y H&R Block comercializan en gran medida en sus sitios web principales, pero serían elegibles para los servicios gratuitos que estas compañías deben proporcionar conforme al acuerdo del IRS.

Las demandas alegan que a través del mercadeo engañoso, Intuit Inc. y H&R Block utilizan sus productos “gratuitos” alternativos inferiores para atraer a los consumidores a sus sitios web, solo para luego informar falsamente a estos consumidores que no son elegibles para recibir servicios gratuitos y, en cambio, deben comprar productos caros, que no necesitan, y que apenas pueden pagar.

Las demandas judiciales buscan medidas cautelares, restitución y sanciones civiles mientras la compañías sostienen que no estan preparadas para dar más información sobre el proceso de la fiscalía en su contra.