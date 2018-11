¿En dónde celebrar el Día de Acción de Gracias con cenas gratuitas?

La gratitud y la caridad de algunas organizaciones empieza a manifestarse en el Sur de California “al doblarse las mangas” para asistir a miles de necesitados con cenas en conmemoración del Día de Acción de Gracias.

A pesar de su necesidad de voluntarios, Union Station Homeless Services, en Pasadena, cumple su 46 aniversario sirviendo esperanza y comida, dice John Brauer, director ejecutivo de la institución.

“'Dinner in the Park' ofrece una cena gratuita para todos los que asisten, incluidos hombres, mujeres, niños, personas mayores, familias de muy bajos ingresos y personas sin hogar, y aquellos que no tienen lugar para ir durante las vacaciones”, sostiene Brauer.

La organización continuamente anuncia que necesita voluntarios y fondos a través de su sitio web, ya que se espera alimentar a 3,000 participantes de varias ciudades del condado, este 22 de noviembre, de 10 am a 2 pm.

“Estas son personas de recursos muy limitados, muchos de ellos ni siquiera tienen hogar. Por este motivo, nos complace unirlos en el festejo y compartir un almuerzo con ellos”, dice Brauer.

Lugar: Central Park, 219 S. Fair Oaks Avenue, Pasadena.

Día y hora: Jueves 22 de noviembre, de 10 am a 2 pm.

La caridad se recorre hasta el condado de Orange, donde por 32 años consecutivos la fundación “We Give Thanks”, se pone de manteles largos para que toda la comunidad disfrute de un día de gracias.

Frank García, propietario del restaurante La Casa García y anfitrión del evento se enorgullece de la asistencia de alimento para unas 18 mil personas en todo el condado.

“No podemos dejar de agradecer todas bendiciones que hemos tenido en este país, así que en este evento celebramos y compartimos con aquellos que no tienen”, sostiene García.

“Nuestra satisfacción es ver a la comunidad unida, feliz y con el estómago en un evento creado por personas que se preocupan por el prójimo”, agrega.

Lugar: The Honda Center, 2695 East Katella Ave., Anaheim.

Día y hora: Jueves 22 de noviembre, de 11 am a 3 pm.

Otras organizaciones participantes:

The Midnight Mission abre sus puertas para servir a casi 2,500 personas sin hogar o de bajos recursos. Más de 300 voluntarios corporativos y comunitarios estarán preparando comida para la celebración anual.

Para la organización, es importante ofrecer este día el sentimiento de familia para los que a menudo se sienten perdidos y olvidados durante las celebraciones.

“Ahora, más que nunca, tenemos que trabajar juntos para restaurar la esperanza y dignidad para los necesitados”, señala la organización.

Lugar: he Midnight Mission, 601 S. San Pedro Street, LA. (6th Street & San Julian Street)

Día y hora: Jueves 22 de noviembre, de 10 am a 1 pm.

Westside Thanksgiving abre sus puertas gracias a una colección interreligiosa de grupos e individuos en la celebración del "Thanksgiving".

“Les damos la bienvenida a todos, estudiantes, solteros, familias de bajos ingresos, personas mayores y personas sin hogar para que se unan a nosotros como invitados”, dice la organización.

Además de la comida gratis, la comunidad podrá obtener cortes de cabello, mantas, ropa, kits de higiene, servicios médicos, ópticos y dentales y vacunas.

Lugar: West LA Civic Center, 1645 Corinth Ave., LA.

Día yhora: Jueves 22 de noviembre, de 11 am a 3 pm.

Operation Warm Wishes presenta su décimo evento anual Unity in the Commnuty Espectacular de Acción de Gracias.

La comunidad podrá disfrutar de música en vivo, juegos de camiones, casetas de juegos, una alfombra roja comunitaria, cortes de cabello, ropa, zapatos, un zoológico de mascotas y películas para la familia.

Lugar: Peppertree Park 230 W. First Street, Tustin.

Día y hora: Jueves 22 de noviembre, de 11 am a 3:30 pm.

One Incredible Family Inc se centra en el Condado de Los Ángeles, donde prestan servicios a personas de edad avanzada, personas sin hogar, niños cuyas vidas se han visto afectadas negativamente por el VIH / SIDA, y niños que son víctimas de abuso, abandono, abandono, huérfanos, fugitivos y discapacitados.

Lugar: Westchester Masonic Center 7726 West Manchester Avenue, Playa Del Rey.

Día y hora: Sábado 24 de noviembre, de 6:30 am a 8 pm.

Hope of the Valley anticipa que más de 1,000 personas necesitadas y sin hogar se unirán para formar parte de su Fiesta del Día de Acción de Gracias.

Lugar: 6425 Tyrone Ave, Van Nuys, CA 91401

Día y hora: Miércoles 21 de noviembre, de 12 a 2 pm.