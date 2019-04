Delegación resalta la violencia y retos del sector gay, lésbico y transgénero en Tijuana

Activistas del sector lésbico, gay, bisexual y transgénero (LGBTQ) resaltan los problemas y retos que enfrenta esta comunidad en sus países de origen y en Tijuana como peticionarios de asilo.

Como parte de la concientización sobre la crisis y la suma de estrategias para asistirlos, las organizaciones Equality California y This is About Humanity encabezaron una delegación de más de 30 líderes, artistas, atletas y activistas LGBTQ para la visita, que dio lugar esta semana.

La delegación destacó pobreza, necesidad de atención médica, refugios, la falta de instalaciones seguras y la violencia contra la comunidad LGBT.

Activistas, politicos y estrellas se toman una foto ante de hablar sobre el serio tema de los indocumentados en la frontera.

De acuerdo a los activistas, más de 80 condados en todo el mundo consideran la actividad sexual entre personas del mismo sexo como un delito, y las personas LGBTQ enfrentan violencia y persecución.

Sin embargo, los refugiados enfrentan importantes y crecientes obstáculos para buscar asilo en Estados Unidos, incluida la discriminación y la violencia en su viaje, en la frontera y en los centros de detención de inmigrantes.

"Estamos comprometidos a arrojar luz sobre las injusticias que enfrentan los miembros de nuestra comunidad, y queremos ayudar a elevar las historias de aquellos que han sido olvidados", dijo Nate Berkus, anfitrión del show de televisión TLC.

Activistas del sur de California llegan a platicar con la comunida LGBTQ, que busca asilo en la frontera.

Durante la visita, en la que también participaron el comisionado de seguros de California, Ricardo Lara, el senador Scott Wiener (D-San Francisco) y el asambleísta Todd Gloria (D-San Diego), algunos miembros LGBT compartieron sus experiencias

"En mi país, es un delito ser una mujer ‘trans’ o un hombre gay... un horror", dijo una mujer transgénero que huye de Honduras, y la cual no quiso revelar su identidad.

Anuncian una contribución monetaria a la Casa Jardín de las Mariposas, uno de los únicos albergues de la ciudad que atienden a la población LGBTQ.

Por su parte, una mujer lesbiana describió una violación brutal y el conocimiento de que las pandillas de las que escapó todavía la persiguen.

Otra mujer transgénero y su familia lloraban mientras explicaban solo querer seguridad y escuela para sus hijos, después de perder su hogar y negocio en El Salvador a manos de pandillas locales.

Desde el inicio de la caravana de Centro América a Tijuana, dos mujeres transgénero que anteriormente se quedaron en Casa Jardín de las Mariposas han fallecido: Roxana Hernández en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, y Camíla Díaz Córdova, en El Salvador, después de ser deportada.

Los políticos no se quedaron atrás

Respecto al viaje, Lara sostuvo que los californianos LGBTQ deben estar a la vanguardia de la crisis de derechos humanos en la frontera sur impulsada por las políticas del gobierno federal.

"Estoy inspirado por el valiente humanitario de "líderes de ambos lados de la frontera que están ayudando a reunir a las familias y proteger los derechos de los solicitantes de asilo que huyen de la homofobia, la transfobia y el racismo", dijo Lara.

No obstante, agregó que se necesita más unión y más trabajo en conjunto para atender los problemas del sector LGBTQ.

El senador Weiner indicó que el viaje a la frontera un momento para recordar cuán inhumano es el trato que reciben los refugiados por parte de la administración Trump.

“Fue a la vez esclarecedor y desgarrador escuchar a los individuos contar sus historias de identificación como LGBTQ y, por lo tanto, estar sujetos a la discriminación y la violencia. Debemos hacer más para detener esta crisis humanitaria para nuestra comunidad LGBTQ y para todos los solicitantes de asilo", indicó.

Visitas clave

La delegación también fue recibida por Ángeles de la Frontera y el refugio La Embajada del Migrante/Undocumented Café, así como el Movimiento Juventud 2000 en la Zona Norte, donde repartieron libros y bocadillos para familias y niños y se unieron a una mesa redonda que se centró en el tema desde ambos lados de la frontera.

La mesa redonda contó con abogados de Inmigración en Defensa, de San Diego LGBT Community Center y la ACLU de San Diego.

Una promesa

Los anfitriones de TLC, Berkus y Jeremiah Brent anunciaron una contribución monetaria a la Casa Jardín de las Mariposas, uno de los únicos albergues de la ciudad que atienden a la población LGBTQ.

Rick Zbur, director ejecutivo de Equality California enfatizó que los problemas de inmigración son problemas LGBTQ.

“Escuchar a los solicitantes de asilo LGBTQ compartir historias de violencia, persecución y peligro tan profundos, algunos de pandillas y otros de sus propios familiares, es desgarrador, así como saber que nuestro gobierno sigue violando nuestras propias leyes y valores para negarles la seguridad”, concluyó.