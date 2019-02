De llegar a LAUSD, Salvador ‘Chamba’ Sánchez apelará al empoderamiento de los padres

La clave para cambiar la educación, afirma Salvador “Chamba” Sánchez, está en los padres; y para pegar, así como el cemento se adhiere con el ladrillo, el interés que ellos tienen y el de las autoridades, este candidato utilizará su experiencia académica y organizativa para generar un movimiento comunitario.

Sánchez, de 53 años, es uno de los aspirantes a la junta directiva en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), cuyo puesto vacante dejó Ref Rodríguez en el Distrito 5, en julio de 2018.

“Primeramente lo que quiero hacer es empoderar a los padres, nada se puede lograr sino los empoderamos”, aseguró este aspirante sobre el reto que tendría en el Distrito 5, en el que se ubican las comunidades de Huntington Park, Maywood, Bell, Eagle Rock y Silver Lake, entre otras.

En los últimos 14 años, Sánchez se ha desempeñado como profesor de Ciencias Políticas en el Colegio Comunitario de Los Ángeles (LACC), antes trabajó durante tres años como organizador sindical de conserjes, experiencia que considera fue vital para seguir sirviendo a los demás.

Este candidato, originario de El Salvador, llegó al Sur de California de forma indocumentada. “Intenté dos veces, estuve 23 días en Tijuana hasta que me pasaron, me tiré el cerro”, manifestó, detallando que por eso entiende a los habitantes del Distrito 5, porque sabe que son de clase trabajadora como él.

A principios de los ’80, cuando se estableció en L.A., se graduó de la preparatoria Ulysses S. Grant, en el Valle de San Fernando. Después de pasar por el LACC se transfirió a la Universidad Estatal de California en Northridge (CSUN), en donde obtuvo su licenciatura en Negocios y Finanzas en 1994.

" data-width="auto">

“La educación me empoderó como inmigrante, ahora me levanto todas las mañanas y trato de hacer esta comunidad mejor”, indicó, asegurando que regresó a CSUN a estudiar una maestría en Políticas Públicas, de la que se graduó en 1999.

Iniciativas

Gracias a su formación universitaria, desde el 2005 es profesor de LACC, cuya labor le apasiona; sin embargo, considera que desde el puesto de la junta de directiva en LAUSD que está vacante podría impactar más en la comunidad, en donde hay más de 100 mil estudiantes y en su mayoría son latinos.

“Ese puesto me daría grandes oportunidades, podría usar el poder de esa oficina para hablar del problema de vivienda de los padres en este distrito, aquí hay muchos niños que no tienen esperanza y yo los entendería mejor porque soy inmigrante”, manifestó Sánchez.

De igual forma, plantea que va a luchar por ampliar el presupuesto del distrito, proveer mayores recursos a las escuelas y mejorar la calidad de la educación, sin importar si las escuelas son chárter o tradicionales.

“Yo tengo ideología y tengo principios, pero la ideología yo la uso como una guía, no como una camisa de fuerza que no me deja hacer nada; soy práctico, me gusta hacer lo que funciona, pero basado en el interés de los estudiantes”, reconoció.

En ese sentido, asegura que para lograr sus propuestas será fundamental el involucramiento de los padres de familia.

“El LAUSD tiene 120 buses, yo los voy a usar para llevarme a los padres a Sacramento, para ir con el gobernador y los legisladores para que hagan más inversiones en la educación”, detalló.

¿Trampolín?

A juicio de Sánchez, el factor que le convierte en el aspirante adecuado para este puesto es su independencia y porque está viendo este puesto como una forma de impactar a la próxima generación.

Sin embargo, considera que otros candidatos lo quieren utilizar como un trampolín, para moverse a otros puestos como lo hicieron en el pasado José Huízar y Nury Martínez, que después de pasar por LAUSD se convirtieron en concejales de la alcaldía de L.A.

" data-width="auto">

“Soy un candidato diferente porque vivo en un apartamento de control de renta, he tenido préstamos estudiantiles, cosas que mucha gente de privilegio no tiene; eso me hace más adecuado para representar a esta comunidad que tiene todos esos problemas”, advirtió.

En la actualidad, la junta directiva tiene seis miembros, tres de ellos están a favor de las escuelas tradicionales y la otra mitad apoyan las chárter. Por lo tanto, el nuevo integrante “va a determinar el futuro de la educación, porque en en este momento la mesa está dividida”.

En estas elecciones, a realizarse el próximo 5 de marzo, el candidato que resulte ganador debe obtener más del 50% de los votos; de lo contrario, habrá una segunda vuelta con los dos aspirantes con mayor número de sufragios en la votación que se desarrollará el 14 de mayo.

“La gente tiene que salir a votar, porque las decisiones que se toman aquí impactan inmediatamente”, invitó Sánchez.