Autoridades investigan muertes de caballos en Santa Anita

Investigadores de la fiscalía fueron asignados para ayudar en la pesquisa de las 22 muertes recientes de caballos en Santa Anita, informó un portavoz del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles el viernes.

Los investigadores colaborarán con la Junta de Carreras de Caballos de California mientras analizan las muertes, detalló Greg Risling, vocero del fiscal de distrito.

Risling se negó a decir qué provocó la participación de su oficina y cuándo fue tomada la decisión.

La muerte más reciente de un caballo ocurrió el jueves, cuando la estación local de noticias KTTV-TV mostró un video en que la potranca de tres años Princess Lili B se desploma justo después de cruzar la línea de meta tras una carrera de media milla. Esa fue la 22da muerte en la pista desde que inició el encuentro invernal el 26 de diciembre.

La organización Personas por la Ética en el Trato de los Animales (PETA, por sus siglas en inglés) ha solicitado desde el 1 de marzo una investigación de la oficina del fiscal de distrito y protestó afuera de la fiscalía tras la muerte del jueves.

PETA señaló en un comunicado que comenzó una campaña contra la crueldad en las carreras de caballos en 2008, cuando un equino se fracturó ambas piernas frontales tras cruzar la línea de meta en el Derby de Kentucky.

"Once años de huesos rotos y miles y miles de muertes de purasangres finalmente han resultado en una investigación penal de los entrenadores", dijo Kathy Guillermo, vicepresidenta senior de PETA, en un comunicado. "La oficina del fiscal de distrito está haciendo lo correcto".

El portavoz de Santa Anita, Mike Willman, apuntó en un comunicado que la pista abre sus puertas al "sincero interés del fiscal de distrito de resolver estos problemas tan serios que hemos experimentado durante los pasados dos meses".

También señaló un anunció del jueves de los dueños de la pista, el Grupo Stronach, de que Santa Anita prohibirá el uso de medicamentos y látigos en los días de carreras, lo que la convierte en la primera pista de carreras del país en imponer tales restricciones.

"Lo que ha sucedido en Santa Anita durante las últimas semanas es más que desgarrador", afirmó Belinda Stronach, presidenta del Grupo Stronach. "El deporte de las carreras de caballos es la última gran plataforma del legado deportivo por ser modernizada. Si esperamos que nuestro deporte crezca para generaciones futuras debemos elevar nuestros estándares".

