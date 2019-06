Asilos con problemas graves de salud, seguridad e higiene, dos se encuentran en Long Beach

Dos hogares de ancianos de Long Beach han sido ubicados en una lista de cerca de 400 asilos en todo el país, con graves problemas de salud, seguridad y problemas sanitarios.

Uno de ellos es Long Beach Healthcare Center, una instalación del área de Wrigley, donde se emitió una rara citación violación, estas se emiten cuando se determina que un asilo de ancianos causa directamente la muerte de una persona.

El paciente en cuestión fue llevado a un hospital, en agosto de 2018, con un abdomen tan distendido del estreñimiento que parecía como si tuviera "tres" balones de fútbol dentro de su estómago", según los registros estatales citados por el Long Beach Post.

Esa persona murió 12 días después por insuficiencia respiratoria y sepsis severa.

Una investigación estatal, más tarde encontró que el personal de Long Beach Healthcare Center cometió varios errores críticos, incluyendo no monitorear adecuadamente la condición de deterioro de la mujer y el no informar que no había tenido movimiento intestinal durante siete días. El centro tiene 39 citatorios, tres veces arriba del promedio estatal.

La otra instalación es Windsor Gardens Convalescent Center of Long Beach, según el sitio web administrados por el Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, de Estados Unidos.

Windsor Gardens cuenta con 22 citas, incluyendo una de julio cuando se encontró a un residente restringido en la cama y sucio con heces y orina.

Ambas instalaciones están calificadas como lugares una de cinco estrellas en su sitio web federal, lo que indica que están muy por debajo del promedio.

Jon Peralez, administrador de Windsor Gardens, dijo en un comunicado que la instalación reconoce que está en la lista y “continuará realizando mejoras que mantengan y mejoren la calidad de la atención''.

Los representantes de Long Beach Healthcare Center no han dado comentarios. Ambas instalaciones están nombradas en una lista federal de casi 400 asilos.

La lista, publicada este mes por los senadores de la nación, señala las facilidades con un “registro persistente de atención deficiente '' que no se ha divulgado previamente ante el público", según un informe del Senado.

Los recortes presupuestarios parecen ser la contribución al problema tras la reducción de inspecciones, según documentos. Para encontrar la lista visite https://www.aging.senate.gov/imo/media/doc/SFF%20List%20with%20Cover%20Letter%20051419%20-%20Casey.pdf

Por su parte el reporte enfatiza:

En Georgia, un residente pudo salir por la ventana y escapar. Este mismo residente se encontró en las vías del tren cuando se aproximaba una locomotora.

En Illinois, un centro no brindó el tratamiento médico adecuado ni respondió a las inquietudes de sus residentes, de modo que un residente que estaba enfermo se vio obligado a llamar al 911.

Cuando llegó el personal médico, una enfermera trató de evitar su salida de las instalaciones. Cuando el residente finalmente llegó al hospital, falleció. Según los médicos del hospital, este residente pudo haber sobrevivido si hubiera recibido tratamiento antes.

En Kansas, un centro no le dio a un residente los medicamentos recetados durante 12 días después de la admisión de la persona.

Según el inspector, "esta práctica deficiente representó un error de medicación significativo para el residente que posteriormente fue hospitalizado nuevamente con un coágulo de sangre y agitación mental incontrolada, que requirió la intervención de la ley".

En Michigan, un residente que tenía su catéter eliminado y sangró durante la noche y cuando fue llevado finalmente al hospital a la mañana siguiente, falleció. Una entrevista con su compañero en la instalación reveló que el residente estaba sangrando y gimiendo durante la noche.

En esta misma instalación, se ignoró a otro residente que se quejó repetidamente de dolor durante un período de un mes. Posteriormente, el residente fue hospitalizado durante varias semanas debido a una infección.

En Ohio, un centro no evaluó el estado nutricional de los residentes de tal manera que los encuestadores identificaron a 14 residentes que habían perdido peso en los últimos 30 días.

La pérdida de peso de un residente fue tan severa que la persona bajó 33 libras en 31 días, se volvió letárgica y fue hospitalizada por malnutrición.