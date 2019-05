Arquidiócesis participan en compensación para víctimas de abuso sexual de sacerdotes

Un total de seis diócesis católicas de California anunciaron su participación en una nueva iniciativa para brindar atención pastoral y apoyo financiero a las víctimas sobrevivientes de abuso sexual, incluidas las víctimas de sacerdotes.

La Conferencia Católica de California (CCC) hace el anuncio en Sacramento en nombre de las diócesis católicas participantes, la Arquidiócesis de Los Ángeles y las Diócesis de Orange, San Bernardino, San Diego, Fresno y Sacramento, que se unen al programa.

El compromiso es el apoyo a las víctimas de abuso, la protección de los niños, la prevención del abuso y la mala conducta en las parroquias, escuelas y ministerios católicos.

El CCC explica que el programa es independiente del control de la Iglesia. Kenneth R. Feinberg y Camille S. Biros, mediadores reconocidos a nivel nacional, y administradores de programas de compensación privados, adaptarán y administrarán el programa compensación Independiente para víctimas sobrevivientes del abuso sexual de menores por parte de sacerdotes (ICP).

Feinberg y Biros están ejecutando programas similares de compensación por abuso que cubren diócesis católicas en Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey y Colorado. El programa también será supervisado por una junta de supervisión independiente que incluye al ex Gobernador, Gray Davis, y a la líder empresarial y ex directora de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos, María Contreras-Sweet.

En una carta a los fieles de la Arquidiócesis en Los Ángeles, el Arzobispo, José H. Gómez, enfatizó el compromiso de la Arquidiócesis de "permanecer vigilantes en nuestros esfuerzos por proteger a los niños, denunciar el abuso y ayudar a las víctimas y sobrevivientes".

"Hemos brindado atención pastoral y apoyo financiero a las víctimas y sobrevivientes aquí en la Arquidiócesis durante muchos años", sostiene el Arzobispo Gómez.

"Continuaremos haciéndolo así. Pero también entendemos que algunos sobrevivientes de víctimas se muestran reacios a acudir a la Iglesia en busca de ayuda. Nuestra esperanza con este nuevo programa es darles a estas personas la oportunidad de buscar reparación y sanación a través de un programa independiente", afirma.

El CCC explica que bajo el programa, Feinberg y Biros tendrán total autonomía para determinar la elegibilidad de los reclamos individuales, y sólo ellos determinarán la cantidad de compensación ofrecida a cualquier víctima.

Las seis diócesis contactarán a las víctimas que previamente han denunciado abusos para alertarlas sobre este nuevo programa. El esquema está abierto a una gama más amplia de los que son elegibles para presentar reclamaciones en tribunales civiles.

Aquellos perjudicados hace muchos años y prohibidos de presentar demandas debido a los estatutos de limitaciones civiles también serán elegibles para hacer reclamos bajo este nuevo programa. Además, el programa no tiene un requisito de prueba de ciudadanía, por lo que los inmigrantes indocumentados son elegibles para presentar reclamaciones. Las víctimas-sobrevivientes no necesitan tener un abogado para participar, y no hay tarifas por participar. Los pagos por reclamos completos se pagarán dentro de los 90 días.

"Nuevamente, pido disculpas a las víctimas del abuso sexual de sacerdotes y expreso mi profundo pesar y lamento nuestros fracasos pasados ​​y la confianza que se rompió", agrega el Arzobispo Gómez.

“Me doy cuenta, como usted, de que ningún programa, por muy bien intencionado y bien diseñado, puede reparar el daño causado a las víctimas y sus familias. Pero rezo para que este nuevo programa pueda proporcionar otro camino hacia la curación y la esperanza", sostiene.

Feinberg y Biros han estado trabajando con la Arquidiócesis y las otras cinco diócesis desde el otoño pasado para establecer el programa y anunciarán la fecha de inicio del proceso de solicitud en las próximas semanas.