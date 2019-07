A disfrutar 4 de Julio con estos desfiles y shows de luces gratis en el Sur de California

Este jueves se conmemora el 244 aniversario de la Declaración de Independencia del país, denominado como el Cumpleaños de América, y es de suma importancia, debido que simboliza la libertad de expresión, de religión y de soberanía.

Millones de personas incluidas inmigrantes utilizan la fecha para celebrar en familia, por lo que las bibliotecas y muchos bancos están cerrados, mientras que la entrega de correo también se detiene. Todas las oficinas estatales y federales también estarán cerradas.

Por su parte, varias ciudades y condados se visten de azul, blanco y rojo para celebrar el día con música, baile, desfiles y juegos pirotécnicos. Los eventos anunciados aquí son gratis, familiares y todos se realizan el mismo 4 de julio. Procure llegar por lo menos 4 horas antes al inicio de las fiestas para reservar estacionamientos y no perderse de nada.

July 4th Fiesta en Grand Park

Actividades, música en vivo y vendedores de comida en cinco cuadras de la ciudad (Spring Street a Grand Avenue y Temple a Second street), 3-9: 30 p.m. Fuegos artificiales, 9 p.m. Escenarios musicales (entre Broadway y Spring Street) y en el Performance Park de Grand Park (entre Grand Avenue y Hill Street). Consulte el sitio web. Entrada gratis.

July 4th Fireworks, Marina Del Rey

La ciudad se viste de fuegos pirotécnicos en Chase Park, 13650 Mindanao Way. El show de 20 minutos empieza a las 9 de la noche. Se le pide a la comunidad visitar https://www.visitmarinadelrey.com/events/july-4-fireworks-marina-del-rey-specials para llegar a tiempo y encontrar estacionamiento.

Los Angeles Memorial Coliseum 4th of July Community Festival and Fireworks Show

No se pierda de conciertos, comida, juegos para los niños y 45 minutos de fuegos pirotécnicos en LA Memorial Coliseum and Expo Park Grounds, 700 Exposition Park Drive. Música en vivo, de 11 a.m. a 10 p.m. Fuegos artificiales, 9 p.m. Area del sur (Bill Robertson Lane) en 700 Exposition Park Drive.

Santa Monica- Annual Main Street Fourth of July Parade

El evento tendrá música, comida, exhibiciones y un desfile a partir de las 9:30 de la mañana que inicia en Main Street y Pico Boulevard hasta el sur de Marine Street. El evento es familiar y gratis. Para más información visite https://www.santamonicaparade.com/

Westchester 4th of July Parade

LAX Coastal Area Chamber of Commerce presenta su desfile anual con más de 1,000 participantes y alrededor de 5 mil visitantes para formar parte de una fiesta con música y comida a partir de la 11 de la mañana en el 7000 W. Manchester Blvd. El evento es familiar y gratis. De Loyola Boulevard a Westchester Park. Los Angeles, CA 90045. Para más información 310.645.5151.

Pacific Palisades Fourth of July Parade

El tema de este año es 'Que el 4 de mayo esté contigo'. Únase para el 71 Desfile Anual de Palisades, que se ha convertido en uno de los mejores desfiles del Día de la Independencia en todo el país. Paracaidistas 1:50 pm, desfile 2:00 pm. Sunset Boulevard, entre Via de la Paz and Drummond y Pacific Palisades. Para más información http://palisades4th.com/parade/