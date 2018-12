72 sacerdotes son parte del reporte de abuso sexual de la Diócesis del Condado de Orange

Sus trabajos eran dar la palabra de Dios, escuchar los pecados de sus feligreses y guiarlos por el buen camino.

Ahora, 72 sacerdotes y otros miembros del clero de la Diócesis del condado de Orange forman parte de un reporte, que revela el abuso sexual dentro de la entidad.

Entre la lista se encuentran sacerdotes pederastas y otros que los protegieron, promovieron y permitieron sus crímenes.

El reporte que muestra fotografía, historia e inclusive asignaciones de empleo, a las cuales los acusados fueron enviados es ahora expuesto por sobrevivientes, defensores y la oficina de abogados Jeff Anderson y Asociados.

Mike Reck, uno de los abogados de la firma, revela la lista enfatizando que de los 72 sacerdotes pederastas de la diócesis, no se sabe dónde están por lo menos 35 de ellos, o si están vivos o muertos. Además, la mayoría de los 72 nunca fue condenado o demandado.

“La gente pregunta por qué hasta ahora estamos haciendo esto. Lo hacemos porque la Diócesis no lo ha revelado. Lo hacemos también para enviarle un mensaje a las víctimas de que no están solas, de que son importantes y que es aquí donde pueden empezar a sanar”, dijo Reck.

“La Diócesis del condado de Orange ha hablado de transparencia y confianza, pero han fallado”, señaló el jurista, alegando que en el 2004 la entidad dio a conocer los nombres de 14 sacerdotes pederastas, así como de otros 16 nombres en el 2016.

“La realidad es que hay más… esas listas no son suficientes. Ni siquiera la lista que tenemos los tiene a todos, ya que nuestra propia información fue recopilada de otras demandas, declaraciones de otras diócesis a las que los sacerdotes fueron trasladados y periódicos”, agregó.

Reck alegó que comunidades como Anaheim, Orange y Santa Ana, donde predomina la comunidad latina, son zonas de más riego dentro de la diócesis que apenas fue creada en 1976.

Thomas Emens, sobreviviente y quien recientemente entabló una demanda contra los obispos de California por presuntamente ocultar el abuso sexual infantil, incluido la Diócesis de Orange añadió que “el público ya sabe de los archivos secretos que la iglesia esconde”.

“Le pedimos a la iglesia, las diócesis, el vaticano que salgan limpios”, dijo.

Emems ha revelado su abuso de parte de monseñor Thomas J. Mohan, cuando tenía escasos 10 años de edad, en la ciudad de Anaheim.

“Mohan caminó los vecindarios de Orange, conocía a los niños. Abusó de mí y no hay día que deje de pensar en lo que me ocurrió durante dos años… Estoy aquí por las víctimas que no pueden estarlo”, dice.

En la lista se encuentra el padre Denis Lyons, quien en el 2012 fue condenado a solo un año en prisión de violación de un menor en la sacristía de la iglesia de San Juan Bautista, en Costa Mesa, entre 1992 y 1995.

La fiscal adjunta de distrito, Heather Brown, quien procesó el caso, dijo que la víctima pidió a los fiscales que resolvieran el caso sin tener que ir a juicio, para no revivir el dolor de tantos años atrás.

No obstante, ya en el 2003, la oficina del fiscal acusó a Lyons en relación con el abuso sexual de un niño, ocurrido entre 1978 y 1981, en un caso que fue desestimado debido al estatuto de limitaciones.

Joelle Casteix, sobreviviente y fundadora de Stop Team, dijo que la iglesia no solo esconde a los depredadores sacerdotes, sino también a las personas que trabajan en estos lugares, ya que mientras asistía a una escuela católica, en Santa Ana, ella fue abusada por un maestro mientras los ahora obispos Jaime Soto, John Urell y Wilbur Davis, encubrieron el hecho.

“40 años de historia de abuso sexual y nada ha sucedido. Si el actual obispo Kevin Van no hace nada, entonces es cómplice de abuso sexual”, sostiene.

La Diócesis de Orange por su parte, dice que los abogados están tratando de volver a litigar los reclamos antiguos y que la iglesia tome cualquier acusación de abuso "extraordinariamente en serio".