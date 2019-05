7 razones inesperadas por las que marchan ciudadanos y residentes el 1ro de mayo

Año tras año, las peticiones y exigencias de los sindicalistas, activistas pro-inmigrantes y trabajadores indocumentados que salen a marchar el 1ro de mayo son las mismas; justicia económica para los que laboran y una reforma migratoria que permita a unos 11 millones de personas sin documentos legalizar su estadía en este país.

En frente de las protestas es encuentran indocumentados, refugiados y aquellos que piden un asilo. Sin embargo, las marchas también se forman por ciudadanos norteamericanos, latinos ciudadanos y personas con la residencia permanentes.

¿Qué los anima a unirse a los defensores y los más vulnerables? La respuesta de muchos es inesperada.

El sentimiento de responsabilidad

Maria Dueñas, residente de Palm Springs, responde que en su caso ella se unió porque “el corazón” se lo pidió.

“Me hice ciudadana hace 10 años. Llegué a este país hace más de 20. No me lastiman las leyes que Donald Trump imponga contra la comunidad indocumentada, pero yo una vez fui ilegal. También me daba miedo la 'migra', también luché por conseguir papeles, también me daba miedo pedir empleo y manejar”, dice Dueñas.

“Ahora ya con papeles, me siento responsable de seguir exigiendo una reforma para los que no tienen documentos, ya que en el pasado algún activista marchó por mí. No puedo llegar y cerrar la puerta a los que vienen detrás de mí”, agregó.

La familia

Abel Betancourt no dudó dos veces llegar al centro de Los Ángeles y protestar por la familia.

“Las leyes que el actual gobierno está imponiendo son crueles, y si no protestamos en contra, la historia se repite. No puedo imaginar tener un hijo mío lejos porque en la frontera lo hayan separado de mi por un documento”, dice Betancourt.

“En mis 64 años de vida, no he visto tanta crueldad como la de Trump. La familia siempre debe de estar unida. Y no solo eso, la administración también buscará pronto que no haya peticiones familiares para legalizar a las esposas o hijos… eso es bestialidad, y eso debemos pararlo sacando a Trump de su puesto”, indicó.

Las muertes

Alejandra Cervantes no trabajó este miércoles para exigir mejoras para los trabajadores, especialmente indocumentados.

“Mucha gente muere al intentar cruzar la frontera. Otros mueren aquí porque aparte de tomar los empleos más peligrosos y menos pagados, tienen jefes desconsiderados que los dan las herramientas seguras para trabajar”, dijo.

“Marcho honrando a las personas que mueren en el trabajo, la mayoría de ellos latinos y sin papeles”, agrega Cervantes.

Selene Rivera Selene Rivera

Todos somos humanos

Alice Schwartz es estadounidense de ojos azules, pero ella dice que en esta marcha no hay color sino humanidad.

“Entrar a un país sin documentos es ilegal, pero todos somos humanos y merecemos un trato con respeto. Todos tenemos sentimientos y merecemos un acogida digna sin que la gente tenga que ser encarcelada y separada de su familia”, dice Schwartz.

“Todos tenemos leyes que nos amparan por humanidad, el gobierno deben acatar esas leyes, y no tratar a la gente con animales o ciudadanos de tercera clase o esclavos”, afirma.

Apoyo al buen comportamiento

Mathew P., un estadounidense que no quiso identificarse con apellido gritaba en español: “Sí se puede”.

A pesar de que esa es la única frase que sabe, el residente de Manhattan Beach comparte que Estados Unidos está hecho de inmigrantes.

“Si vienes a este país, trabajas para tu familia y no te metes en problemas, entonces debes tener una oportunidad. Yo apoyo a la gente que quiere mejorar en todos los aspectos, a los que buscan llevar el pan a la mesa sin robar y sin matar”, dijo Mathew.

Sin fronteras

A pesar de que nadie la acompañó, Lourdes Troche se inclina a protestar a favor de los "soñadores".

“No solo los jóvenes que llegaron aquí de pequeños sufren por su estadía, también sufren los que han salido de su país por temor, por extorsión, por agresión de alguien o cierto grupo”, dice Troche.

“Estados Unidos es el país donde todo es posible… la gente viene con sueños, todos somos soñadores, y como dicen: ‘soñar no cuesta’ y ‘los sueños mueren al último’”, añade.

Hay unión

La marcha tradicionalmente dibuja un mar de humanidad moviéndose por las calles desde MacArthur Park, en el área de Westlake, hasta Grand Park en el centro de Los Ángeles.

Rusty Hicks, presidente de La Federación de Trabajo de Los Ángeles, sostiene que estos esfuerzos a nivel local y nacional denotan unión aunque muchos no lo crean.

"Este mayo, marchamos para demostrar que siempre estamos más fuertes de pie, juntos y contraatacando'', dice Hicks.

Según los organizadores, la marcha fue una declaración en apoyo de los derechos sindicales, al tiempo que alienta a un conteo completo y exhaustivo en el próximo Censo de los Estados Unidos, el fin a la persecución de los inmigrantes y el derecho de voto para todos en las elecciones municipales.