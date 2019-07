Alertan: Existe esfuerzo LGBT para normalizar la homosexualidad

Activistas conservadores salen al público para alertar a los padres de familia sobre una presunta agenda lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBTQ), que está dirigida hacia los menores heterosexuales.

American Family Association (AFA) alerta a los padres que el esfuerzo para normalizar la homosexualidad está siendo aprobado a través de medios poco convencionales, como televisión, ropa, calzado, revistas, películas y biblioteca.

Este esfuerzo, también busca normalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el estilo de vida transgénero para los menores del país, dicen los activistas enfatizando que los niños están siendo bombardeados con la idea de que tienen el derecho de controlar su "sexualidad".

“Padres de familia, tengan mucho cuidado. La agenda sociopolítica LGBT está ahí. Estos esfuerzos de reclutamiento están dirigidos a niños y adolescentes porque son impresionables”, dice el presidente de la AFA, Tim Wildmon.

“Es posible que muchos adultos no cambien de opinión sobre el tema, por lo que la agenda está siendo impulsada a través de medios no convencionales, como revistas para adolescentes, películas taquilleras e incluso bibliotecas públicas".

"Los líderes y defensores de esta agenda han estado pensando por adelantado durante muchos años, trabajando en última instancia para lograr que los jóvenes finalmente voten por políticas a favor del sector LGBT en las urnas”, sostiene.

AFA está apuntando a varios ejemplos de “asalto impulsado por la agenda sobre los jóvenes estadounidenses”:

Esta primavera, PBS Kids, financiado con impuestos, emitió un matrimonio gay en la caricatura de "Arthur". Para el estreno de la temporada, la serie animada reveló que uno de sus personajes principales de toda la vida y el maestro de Arthur, el Sr. Ratburn, era homosexual y se iba a casar.

Las tiendas departamentales de Target no solo ofrecen ropa y accesorios para adultos y niños para celebrar el estilo de vida gay, sino que la compañía también se ha comprometido a donar 100,000 dólares a la Red de Educación Gay, Lésbica Directa (GLSEN), una organización cuyo enfoque principal es instruir estudiantes en edad escolar sobre cómo crear clubes “gay” en escuelas públicas de todo el país.

Converse explotó a un niño de 11 años, Desmond, quien se describe a sí mismo como un “niño drag”, para demostrar que la compañía está “conectada a la comunidad LGBTQ +” y para promocionar su “Colección Pride”.

"Padres y abuelos cristianos, debemos permanecer vigilantes", agrega Wildmon.

“Si tienes niños pequeños o adolescentes, ten en cuenta que este tipo de ataques provienen de los medios de comunicación tradicionales a menudo de una manera sutil y discreta. Debemos orar por nuestros jóvenes, para que se mantengan cerca de la palabra de Dios y su verdad que nunca cambia”, enfatiza.

Tras la advertencia de Wildmore hacia las familias, la comunidad LGBT critica al activista de ignorante.

“No hay agenda no hay nada. Simplemente nuestro sector está saliendo al público, aceptándose como es y pidiendo tolerancia para que no haya ataques de odio”, dice Alex Mondragón, activista gay.

“No le puedes forzar a un niño a ser lo que no es. Un niño heterosexual no puede ser forzado a cambiar lo que siente, así como a un niño homosexual no le puedes imponer ser heterosexual. Ninguno cambia porque ve al otro”, dice Mondragón.

Sin embargo, la organización alega que la agenda LGBT para impulsar a los niños se mete hasta en las películas, recalcando cómo un personaje gay se metió en una escena de la exitosa película de Marvel "Avengers: Endgame" para satisfacer la agenda LGBT y llegar a un público más joven.

Además, alega toda una falla educacional en las “Las horas de Drag Queen Story”, que se llevaron a cabo en varias bibliotecas públicas del país y escolares el año pasado.

“Los eventos perturbadores involucran a hombres disfrazados de mujeres con adornos graciosos que leen libros sobre temas LGBTQ a niños pequeños bajo la apariencia de realizar un servicio público”, dice la organización.

Ronnie Veliz, de la ornigazacion LGBTQ Somos Familia Valle, responde estas acusaciones diciendo que no hay que darle importancia a esta asociación, ya que no es relevante.

“Las nuevas generaciones ni siquiera le prestan atención a estos grupos. Son dinosaurios que ya estan muriendo. Son gente hipócrita que no conoce el amor incondicional a la familia”, sostiene Veliz.