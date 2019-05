Estudiantes de Los Ángeles logran mejores calificaciones y hasta la universidad: ¿Están sus hijos en estas escuelas?

Casi 300 escuelas en el Condado de Los Ángeles están cerrando la brecha de logros para los estudiantes de bajos ingresos. Estos planteles públicos están ayudando a los alumnos a tener éxito y aumentando las tasas de elegibilidad para la universidad, según un nuevo estudio elaborado por LA Top Public Schools for Underserve Students.

Los investigadores analizaron los datos de más de 2,000 escuelas y encontraron que 279 están cerrando la brecha de logros entre estudiantes afroamericanos y latinos de bajos ingresos.

Sin embargo, todavía hay muchos retos por delante. En total, hay 2,068 escuelas públicas en el condado angelino.

Para saber en dónde se encuentras las escuelas de sus hijos, viste https://reports.innovateschools.org/top-la-public-schools/

Los datos

La resultados indican que de un millón de jóvenes afroamericanos y latinos que asisten a escuelas públicas en el Condado de Los Ángeles, solo dos de cada 10 estudiantes asisten a una escuela pública de alta calidad o a la mejor escuela pública.

"Estas escuelas públicas en la cima (distrito tradicional, magnet y chárter) que atienden a un gran número de estudiantes negros y latinos de bajos ingresos están superando las probabilidades, y ayudando a los niños a tener éxito a pesar de desafíos como fondos y recursos limitados, pobreza y mucho más”, sostiene Jeimee Estrada, vicepresidente regional de Innovate Public Schools - L.A.

"A menudo escuchamos que esto no se puede hacer, pero ahora sabemos que cerca de 300 escuelas en el Condado de Los Ángeles están haciendo que suceda y que muchas más también pueden hacerlo", agregó Estrada.

La clave

De acuerdo a Estrada, este es el primer reporte en el condado que identifica a las escuelas que están logrando cerrar la brecha académica.

“Es importante para los padres saber la calidad de escuelas donde asisten sus niños para involucrarse, y es importante que las escuelas que no están en la cima saber que pueden lograrlo", dijo.

Estrada enfatiza que las escuelas en la cima tiene varias cosas en común que son clave para los estudiantes; un equipo completo entre directores, maestros y personas con expectativas altas para los estudiantes, trabajo a nivel de grado, apoyo para estudiantes, especialmente para los que se están quedando atrás y apoyo entre maestros para empujar a los estudiantes a lograr mejores calificaciones.

Entre los hallazgos están:

Hay un millón de latinos y afroamericanos de bajos ingresos en el Condado de Los Ángeles. Solo el 15% está registrado en las mejores escuelas públicas.

71% de los estudiantes de bajos ingresos afroamericanos y latinos de las mejores escuelas son elegibles para las universidades públicas en California; sin embargo, solo el 41% del condado son elegibles para las universidades públicas.

Hubo una mayor proporción de escuelas independientes y escuelas de opción alternativa, como los imanes, que hicieron la lista, en comparación con las escuelas tradicionales.

Para los latinos de bajos ingresos, una mayor proporción de escuelas preparatorias autónomas estan cerrando la brecha, unas 30 de 60.

De las escuelas tradicionales en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), el 73 hicieron la lista: 70 están cerrando la brecha para los latinos, siete están cerrando la brecha para los negros y cuatro lo están haciendo para ambos grupos de estudiantes.

De 1,648 escuelas tradicionales, 195 eran escuelas arriba del promedio.

De las 368 escuelas autónomas, 75 eran las mejores escuelas.

De las 52 escuelas alternativas de elección, 9 eran las mejores escuelas (17 por ciento).

Para los latinos de bajos ingresos, las escuelas chárter representan una mayor proporción de escuelas secundarias que los están ayudando a tener éxito.

En el condado, hay 1,331 escuelas que atienden a por lo menos 43% de estudiantes latinos de bajos ingresos.

De ellos, 257 escuelas están cerrando la brecha de logros para los latinos de bajos ingresos.

30 de las 60 escuelas secundarias son charter independientes. El resto era una mezcla de escuelas tradicionales y escuelas de elección alternativa, como imanes.

La brecha puede cerrarse

Ricardo Tapanes, director de la escuela secundaria Brooklyn Avenue School, en LAUSD, sostiene que es posible cerrar la brecha mientras los maestros crean en el potencial de sus estudiantes.

Brooklyn está en el rango número uno de las escuelas públicas de mejor desempeño.

“Estamos orgullosos porque el reporte valida lo que estamos haciendo, alienta nuestra misión y nos dice que nuestro personal tiene expectativas altas y se basa en estas para continuar ofreciendo la mejor educación”, dice Tapanes.

Asimismo, agrega que “los padres de familia estan involucrados en las tareas, llegan a la escuela cuando tienen preguntas, e inclusive los que no van se aseguran que sus hijos acuden a la escuela, por lo que tenemos las mejores asistencias”.

Tapanes enfatiza que otras escuelas pueden cerrar la brecha al creer más en sus estudiantes dándoles los recursos y la atención.

Gary Painter, director del Centro de Precios de la Universidad del Sur de California (USC) para la Innovación Social señala que se sabe que una educación de alta calidad proporciona un camino crítico hacia una oportunidad de por vida para los niños y sus familias.

“Cerrar la brecha de logros es una medida crítica para demostrar que estamos proporcionando equidad a los estudiantes en nuestras escuelas", agrega.

El estudio fue publicado por Innovate Public Schools - Los Angeles, una organización sin fines de lucro comprometida a ayudar a los niños y sus familias a acceder a una educación de calidad, y al Sol Price Center for Social Innovation and the La Escuela de Educación Rossier, Centro de Política Educativa, Equidad y Gobernabilidad de la Universidad del Sur de California (USC).