Derribarán prototipos de muro fronterizo de Trump

Los ocho prototipos de muro fronterizo que el presidente Donald Trump inspeccionó durante una visita a California en marzo pasado serán derribados para poder construir una barrera secundaria con México, informó el viernes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

La agencia dijo que las cuadrillas de trabajadores ya han remplazado la mayor parte de la valla de la primera barrera a lo largo de un tramo de 22 kilómetros (14 millas) de frontera, y que han comenzado las obras en una segunda capa.

El agente de la Patrulla Fronteriza Theron Francisco dijo que no se sabe con certeza cuándo los derribarán. Pero agregó que se ha asignado dinero para ello.

El diario San Diego Union-Tribune reportó el viernes que la construcción de los prototipos costó entre 300.000 y 500.000 dólares cada uno.

"Ya se destinaron fondos para derribarlos o construir algún tipo de infraestructura a su alrededor. Pero ya se tomó la decisión a nivel nacional de derribarlos y el proyecto de reemplazo secundario tomará su lugar", comentó Francisco.

Trump declaró una emergencia la semana pasada para reasignar miles de millones de dólares al financiamiento del muro fronterizo.

La Cámara de Representantes tiene programado votar la próxima semana una iniciativa que bloquearía la declaración. Algunos miembros del Senado, donde los republicanos son mayoría, también han indicado que aprobarían la medida.

Trump prometió vetarla si ambas cámaras del Congreso la aprueban.

