Decapitó a su compañero de clase por celos: Le gustaba ‘la idea de causar dolor’

Apenas un adolescente, Mathew Borges se llenó de rabia cuando vio a un compañero de clases hablar con su novia y decidió hacer lo inconcebible, según las autoridades. Borges atacó a Lee Manuel Viloria-Paulino cuando lo vio platicando con Leilany Dejesus en Lawrence High School, en Boston, Massachusetts.

El decano de la escuela tuvo que escoltar al acusado fuera de la cafetería durante el incidente de rabia, pero el asesinato se produjo más tarde en la orilla del río después de que ambos fueron a fumar marihuana, según la fiscalía.

La familia de Viloria-Paulino lo reportó como desaparecido un día después de que este no llegó a su hogar un noviembre del 2016. Un paseador de perros encontró el cuerpo del joven de 16 años junto al río, y les avisó a las autoridades.

Entre la evidencia, los fiscales reprodujeron un texto de Borges diciéndole que pensaba “matar a alguien”.

"Es lo único en lo que pienso todos los días, pero me controlo ... me gusta cómo suena la idea de causar dolor en alguien que se interpone en mi camino o me causa dolor”, leía el texto.

Los fiscales también alegan que una nota encontrada por los investigadores revela cómo Borges planeaba llevar a cabo el crimen.

"Relájate solo con él... trae una bolsa de lona, usa bolsas en los zapatos, usa ropa que no te importe", dice en la nota.

Esto y otras evidencias fueron suficientes para encontrar a Borges culpable en el asesinato en primer grado de su compañero de clase.

Borges, quien tenía 15 años en ese momento, participó en un complot con otros adolescentes de Lawrence para robarle a Viloria-Paulino en noviembre de 2016, dijeron los fiscales.

Cuando el grupo de adolescentes fue a la casa de Viloria-Paulino, Borges sacó al adolescente de la casa y lo invitó al río.

Los fiscales dijeron que Borges apuñaló a Viloria-Paulino 76 veces y lo decapitó.

Borges fue juzgado como adulto. Se enfrenta a 25 a 30 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional después de 25 años, según la oficina del fiscal de distrito.