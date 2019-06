Estudiantes aprenden que las células madre pueden salvar la vista

Un evento comunitario organizado por la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California (USC), dejó a varios estudiantes con una visión muy clara de lo que quieren estudiar en el futuro: las ciencias naturales.

Durante el simposio, realizado el miércoles, varios médicos e investigadores del USC Roski Eye Institute discutieron cómo se estudian las células madre para ayudar a abordar una variedad de problemas de salud, y sobre todo su enfoque en el éxito de un estudio que demuestra que un implante de retina, basado en células madre de primera clase, es factible para el uso en personas con degeneración macular avanzada seca relacionada con la edad.

Las células fueron implantadas en la retina de cuatro pacientes por un cirujano del USC Roski Eye Institute. Los pacientes fueron monitoreados hasta un año para evaluar su seguridad, demostrándose que no hubo eventos adversos graves relacionados con el implante o el procedimiento quirúrgico, lo que indica que el tratamiento fue un éxito.

También hubo evidencia de que el implante se integró con el tejido retiniano de los pacientes, lo cual es esencial para que el tratamiento pueda mejorar la función visual.

“Siempre me han interesado las ciencias, pero no sabía mucho sobre lo que las células madres pueden hacer. Aprender de los expertos me ha dado una nueva visión sobre los adelantos en la medicina”, dice Aliza Arya, quien se graduó este año de East College Prep High School, en Los Ángeles.

“Me gustaría estudiar biología o química, pienso que es de gran satisfacción saber que con lo que aprenda puedo ayudar a mucha gente”, sostiene la joven.

Estudiantes de otras siete escuelas locales también fueron invitados al simposio público con el objetivo de llegarle a una generación más joven con los aprendizajes de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

"Este es el primer ensayo en humanos de este nuevo implante basado en células madre, que está diseñado para reemplazar una capa de una sola célula que degenera en pacientes con degeneración macular seca relacionada con la edad", dice el autor principal y cirujano del estudio, Amir H. Kashani, MD, PhD, profesor asistente de oftalmología clínica en la Escuela de Medicina Keck de USC.

"Este implante tiene el potencial de detener la progresión de la enfermedad o incluso mejorar la visión de los pacientes. Probar su seguridad en los seres humanos es el primer paso para lograr ese objetivo", indica.

La degeneración macular seca relacionada con la edad es el tipo más común de degeneración macular relacionada con la edad. Con el tiempo, puede llevar a la pérdida de la visión central, lo que puede disminuir la capacidad de las personas para realizar tareas diarias como leer, escribir, conducir y ver rostros.

"Nuestro estudio muestra que este implante de retina basado en células madre único hasta ahora es bien tolerado, y los resultados preliminares sugieren que puede ayudar a las personas con degeneración macular avanzada relacionada con la edad seca", dice el coautor y principal inventor del implante Mark S. Humayun.

¿Qué son las células madre?

Las células madre son como semillas. Comienzan pequeñas y crecen en complejidad. Como las semillas, pueden crecer en partes especializadas; algunas se convierten en sangre o células nerviosas, mientras que otras se convierten en músculos, huesos u otros tejidos.

Algunas crecen lo suficiente para reparar las células dañadas. Las células madre pueden derivarse de embriones o formarse mediante la reprogramación de células adultas, en las condiciones adecuadas, para asumir un estado similar a las células madre llamadas células madre pluripotentes, según los Institutos Nacionales de la Salud (NIH).

Trabajo de USC

Actualmente, investigadores de USC están estudiando el papel de las células madre en un desarrollo normal, así como en enfermedades, lesiones y cánceres que afectan a todos los órganos del cuerpo.

Para acelerar la traducción de esta investigación en terapias clínicas, se utiliza una variedad de enfoques sofisticados, que van desde el pez cebra editado genéticamente para albergar mutaciones relacionadas con enfermedades, a ratones con sistemas inmunes humanos, a células derivadas de pacientes que pueden convertirse en mini órganos llamados organoides.

Los proyectos actuales van desde la comprensión del desarrollo renal a la ingeniería de hueso nuevo, a la realización de grandes pantallas de medicamentos en células derivadas desde pacientes con esclerosis lateral amiotrofia, la degeneración macular y parálisis.