El auto show de Los Ángeles se hace más interactivo y social

Los asistentes al LA Auto Show de este año tendrán la oportunidad de experimentar varias atracciones y activaciones nuevas en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, del 30 de noviembre al 9 de diciembre.

Con una capacidad de casi un millón de pies cuadrados, el campus de LA Auto Show ofrecerá muchas experiencias interactivas nuevas y exhibiciones curadas para visitantes de todas las edades, incluidos simuladores, unidades de prueba, áreas de juego, autos personalizados, las últimas soluciones de movilidad, así como algunas Vehículos nunca antes vistos.

"Para un evento anual que ha existido durante más de un siglo, el Auto Show de Los Ángeles sigue siendo una atracción principal para los angelinos y los turistas", dijo Terri Toennies, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General del Salón de Automóviles de LA y AutoMobility LA.

"Los asistentes de este año pueden esperar el regreso de las experiencias interactivas favoritas de los fanáticos, así como nuevas para descubrir. Ya sea que planee asistir con su familia, amigos o que vuele solo, hay algo para todos en nuestro show".

Las vitrinas y experiencias destacadas en el Auto Show de 2018 LA incluyen:

Experiencias interactivas

Amazon Gaming Lounge: Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May están trayendo destrezas y vueltas calientes a PlayStation 4 y Xbox One en The Grand Tour Game, un juego de carreras de episodios basado en la exitosa serie Prime Original, The Grand Tour.

Creado por Amazon Game Studios, The Grand Tour Game transporta a los jugadores a lugares exóticos, donde conducirán los coches más interesantes del mundo y participarán en los escandalosos desafíos del espectáculo.

BYTON Test Ride: La marca de vehículos eléctricos inteligentes premium BYTON realizará viajes de prueba gratuitos en un curso cerrado en la feria. Los asistentes serán uno de los primeros pasajeros en experimentar el SUV M-Byte Concept y su innovadora pantalla de experiencia compartida de 49 pulgadas, que entrará en producción a fines de 2019.

Los visitantes también podrán probar vehículos nuevos de marcas como Acura, Buick, Chrysler, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Land Rover, Kia, Mazda, Subaru, Toyota y Volkswagen.

Slingshot Joyrides: Ubicados en Pico Plaza, los asistentes al espectáculo podrán viajar junto a un conductor profesional que demostrará las divertidas capacidades de manejo del Slingshot girando en varias curvas cerradas dentro de un campo de 18,000 pies cuadrados hecho a medida.

Vehículos personalizados y únicos

Bullitt Mustang: El Mustang GT Fastback de 1968, famoso por ser conducido por Steve McQueen en la clásica película "Bullitt" y cuyo valor se estima en más de $ 4 millones, se presentará en la exhibición de Ford en el show ubicado en West Hall.

El Salón de Aduanas de Galpin: El Salón de Aduanas de Galpin presentará una variedad de vehículos personalizados únicos, entre ellos el Ford Raptor S de la sensación de YouTube Salomondrin, el Aston Martin DBS de 2019 y el Galpin Rocket Mustang, por nombrar algunos.

BUMBLEBEE de Paramount Pictures: Un modelo de tamaño real de Bumblebee de Transformers, el personaje principal de la próxima película del mismo nombre, se exhibirá durante el Auto Show de Los Ángeles.

Los visitantes tendrán la oportunidad de ver la estatua de Bumblebee, cuya forma original es la de un Volkswagen Beetle amarillo, antes de su estreno en los cines el 21 de diciembre. Bumblebee se puede encontrar en el stand de Turo en West Atrium.

Aduanas de la costa oeste: En su aparición inaugural en el Auto Show de Los Ángeles, las aduanas de la costa oeste contarán con dos autos de concepto personalizados creados para el fundador de Black Eyed Peas, Wil.i.AM, un "estilo Miami" personalizado para el Jeep Wrangler para la superestrella del béisbol AROD, un RestoMod Porsche 356, un Liberty Walk Ferrari y un Mercedes SLS de Post Malone con un estilo interior que imita la portada de su reciente álbum de doble platino.

Con motivo de su 25 aniversario, West Coast Customs también anunciará West Coast Racers, la primera montaña rusa de carreras de lanzamiento del mundo, programada para debutar en Six Flags Magic Mountain en 2019.

Inmediatamente antes del LA Auto Show de este año en el Centro de Convenciones de Los Ángeles se encuentra AutoMobility LA (del 26 al 29 de noviembre), donde los líderes de la industria automotriz y la tecnología se reunirán para hablar sobre el futuro del transporte, descubrir nuevos vehículos y mostrar sus últimas innovaciones ante miles de periodistas de todo el mundo.