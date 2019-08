Avanza Regla de Carga Pública contra indocumentados: 5 Puntos que debe saber

La administración de Donal Trump anuncia avances a favor de la Regla de Carga Pública contra indocumentados al negarles las tarjetas de residencia a los inmigrantes que usan Medicaid, cupones de alimentos, cupones de vivienda u otras formas de asistencia pública.

La versión final de la regla de “carga pública” se publicará en el Registro Federal este miércoles.

Sin embargo, varios grupos pro inmigrantes ya estan respondiendo a la noticia con la declaración de batallas legales y levantamientos hasta que las autoridades anulen este mandato enfatizando que la ley ya exige que aquellos que buscan tarjetas verdes y estatus legal deben mostrar que no serán una carga para Estados Unidos.

Los oficiales de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunciarán las reglas que entrarán en vigencia a mediados de octubre.

El director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Ken Cuccinelli, dijo que el cambio de reglas se ajusta al mensaje del presidente republicano.

“Queremos ver personas que vengan a este país que sean autosuficientes”, dijo Cuccinelli. “Ese es un principio central del sueño americano. Está profundamente arraigado en nuestra historia, y particularmente en nuestra historia relacionada con la inmigración legal”.

Los inmigrantes representan un pequeño porcentaje de aquellos que reciben beneficios públicos. De hecho, muchos no son elegibles para beneficios públicos debido a su estado migratorio.

En promedio, 544,000 personas solicitan anualmente las tarjetas de residencia, con aproximadamente 382,000 en categorías que estarían sujetas a esta revisión, según el gobierno.

· Según las nuevas reglas, el Departamento de Seguridad Nacional ha redefinido una carga pública como alguien que es “más probable que no” para recibir beneficios públicos durante más de 12 meses dentro de un período de 36 meses.

· Si alguien tiene dos beneficios, eso se cuenta como dos meses. Y la definición se ha ampliado para incluir Medicaid, asistencia para vivienda y asistencia alimentaria bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP.

· Por otra parte, las mujeres que están embarazadas y que reciben Medicaid o que necesitan asistencia pública no estarán sujetas a las nuevas reglas durante el embarazo y durante los 60 días posteriores al nacimiento del bebé.

· Los aspirantes a la tarjeta verde deberán presentar tres años de declaraciones de impuestos federales además de un historial de empleo. Y si los inmigrantes tienen un seguro médico privado que pesará mucho a su favor.

· Los miembros activos del ejército están exentos. También lo son los refugiados o solicitantes de asilo, y las reglas no se aplicarían retroactivamente, dijeron las autoridades.

Cynthia Buiza, Directora Ejecutiva del Centro de Política de Inmigrantes de California, sostiene que la política de Trump es una vergüenza.

“Expandir una regla con raíces racistas en una estratagema vergonzosa para manipular el sistema de inmigración para los ricos. Agradecemos a todos los que se opusieron a la agenda llena de odio de la Administración, y continuaremos luchando por nuestros valores de comunidad, compasión y humanidad común”, dice Buiza.