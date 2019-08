7 pasos para mitigar la ansiedad de regreso a escuela de los niños

Una vez que comienza el año escolar, los nervios de regreso a la escuela pueden escalar con angustia y ansiedad entre los niños. El sentimiento, dicen los expertos, es totalmente normal, ya que los menores estan pensando en esos primeros días como algo fuera de lo acostumbrado; con nuevos maestros, compañeros, amistades, enseñanza más avanzada, así como el miedo a la agresión de otros compañeros y el rechazo.

Para controlar esta ansiedad es necesario calmar a los menores con estos pasos.

1 Siéntese a platicar - Cuando expresan ansiedad por volver a la escuela, el hablar con sus hijos siempre es útil para evaluar cómo se sienten. En lugar de ofrecer una declaración general como “todo estará bien”, asegúreles que cada uno de sus compañeros de clase siente lo mismo que ellos. Recuérdeles cuán nerviosos estaban durante el primer día de clases del año anterior, pero después de unos pocos días, todo regresó a la normalidad.

Anuncio

2 Ofrézcales apoyo – Cada año los menores deben enfrentar un ambiente nuevo, así que es probable que se sientan desprotegidos, pero no sepan decirlo. Recuérdeles que no estan solos, que si cualquier problema surge como una clase que no entienda o un estudiante agresivo, usted está ahí para protegerlo y que los maestros harán lo mismo si pide ayuda.

3 Mantenga la calma – Si el menor le ve nervioso, es probable que este también se sienta igual o peor de lo que ya se siente. Hábleles de la escuela como un lugar positivo, donde van a aprender muchas cosas interesantes y nuevas.

4 Deles todas las herramientas – A su posibilidad arme a su hijo con todos los útiles que necesite para una transición suave. El empezar a pedir útiles desde el primer día porque olvidó algo o no lo compró, le agrega más estrés al menor.

Anuncio

5 A levantarse temprano- No hay nada peor que levantar a los niños tarde y gritándoles, porque esta situación los estresa. Procure poner la alarma media hora antes de lo habitual, despertarlos con actitud feliz y positiva que les inyecte de motivación.

6 Deles opciones- Permitir que los niños elijan qué ropa ponerse o desayunar puede proporcionar una sensación de control y entusiasmo sobre la escuela. Puede elegir algunas opciones y luego dejar que su hijo elija un favorito.

7 Todo listo- Prepare junto a ellos su ropa y la comida que van a llevar al otro día para no estar de prisas. Esto les ayudará a dormir más temprano y con una preocupación menos.